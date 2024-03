"Сильная женщина": Дэвид Бекхэм рассказал, почему женился на Виктории Бекхэм (фото)

Виктория и Дэвид заключили брак на роскошной церемонии в Ирландии 4 июля 1999 года. У пары четверо детей: трое сыновей и дочь.

Знаменитый футболист Дэвид Бекхэм рассказал о глубокой связи и восхищении, которые он испытывает к своей жене, британской певице и модельеру, Виктории Бекхэм, во время интервью Джеймсону Кордену в программе This Life of Mine на SiriusXM, сообщает Hello Magazine.

48-летний Дэвид размышлял о пути любви и браке, с бывшей участницей Spice Girl. Он объяснил, что сделало их связь нерушимой.

Первоначально его поразила красота и обаяние Виктории. Он откровенно поделился: "Я действительно просто представлял ее себе. Мне она просто нравилась. Я не знал, какой она была, как личность. Я не знал, на ком собираюсь жениться и быть до конца своей жизни".

Именно во время просмотра музыкального клипа Say You'll Be There, в котором Виктория была одета в "черный комбинезон", он уверенно сказал своему соседу по комнате: "Я женюсь на той, в коротком черном платье".

Дэвид и Виктория Бекхэм Фото: Getty Images

Однако по мере того, как их отношения развивались, именно сила Виктории, ее трудолюбие и роль матери по-настоящему пленили его, превратив первоначальное влечение в глубокую любовь. Дэвид похвалил 49-летнюю Викторию не только за ее физическую привлекательность, но и за ее огромную силу и преданность делу как партнера и матери.

Дэвид и Виктория Бекхэм Фото: Instagram victoriabeckham

"Я не осознавал, какая она сильная женщина, и именно это привлекло меня в ней больше всего на свете. Мне нравится тот факт, что она иногда присматривает за мной, большую часть времени, и вы знаете, у нас четверо замечательных детей, которые являются самыми важными вещами в нашей жизни, поэтому я выбрал Викторию… Мне нравится то, как она управляет семьей. Мне нравится сильная женщина, и мне нравится то, что она много работает. Мне нравится то, что она отличная мама", — заявил он, подчеркнув важную роль, которую Виктория играет в жизни их семьи.

У пары трое сыновей — Бруклин, Ромео, Круз и дочь Харпер. Для Дэвида семья, которую они построили, и забота, которую обеспечивает Виктория, являются одними из самых замечательных достижений.

Семья Виктории и Дэвида Бекхэм Фото: Instagram victoriabeckham

Ранее, 12 марта, Дэвид Бекхэм похвастался своим курятником. Знаменитый футболист показал свое поголовье кур в своем загородном доме в Котсуолдсе стоимостью 6 миллионов фунтов стерлингов.