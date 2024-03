"Сильна жінка": Девід Бекхем розповів, чому одружився з Вікторією Бекхем (фото)

Вікторія і Девід уклали шлюб на розкішній церемонії в Ірландії 4 липня 1999 року. У пари четверо дітей: троє синів і дочка.

Знаменитий футболіст Девід Бекхем розповів про глибокий зв'язок і захоплення, які він відчуває до своєї дружини, британської співачки і модельєра, Вікторії Бекхем, під час інтерв'ю Джеймсону Кордену в програмі This Life of Mine на SiriusXM, повідомляє Hello Magazine.

48-річний Девід розмірковував про шлях кохання і шлюб, з колишньою учасницею Spice Girl. Він пояснив, що зробило їхній зв'язок непорушним.

Спочатку його вразила краса і чарівність Вікторії. Він відверто поділився: "Я дійсно просто уявляв її собі. Мені вона просто подобалася. Я не знав, якою вона була, як особистість. Я не знав, з ким збираюся одружитися і бути до кінця свого життя".

Саме під час перегляду музичного кліпу Say You'll Be There, у якому Вікторія була вдягнена в "чорний комбінезон", він упевнено сказав своєму сусідові по кімнаті: "Я одружуся з тією, в короткій чорній сукні".

Девід і Вікторія Бекхем Фото: Getty Images

Однак у міру того, як їхні стосунки розвивалися, саме сила Вікторії, її працьовитість і роль матері по-справжньому полонили його, перетворивши початковий потяг на глибоке кохання. Девід похвалив 49-річну Вікторію не тільки за її фізичну привабливість, а й за її величезну силу і відданість справі як партнера і матері.

Девід і Вікторія Бекхем Фото: Instagram victoriabeckham

"Я не усвідомлював, яка вона сильна жінка, і саме це привабило мене в ній найбільше на світі. Мені подобається той факт, що вона іноді наглядає за мною, більшу частину часу, і ви знаєте, у нас четверо чудових дітей, які є найважливішими речами в нашому житті, тому я вибрав Вікторію... Мені подобається те, як вона керує сім'єю. Мені подобається сильна жінка, і мені подобається те, що вона багато працює. Мені подобається те, що вона чудова мама", — заявив він, підкресливши важливу роль, яку Вікторія відіграє в житті їхньої сім'ї.

У пари троє синів — Бруклін, Ромео, Круз та донька Гарпер. Для Девіда сім'я, яку вони побудували, і турбота, яку забезпечує Вікторія, є одними з найчудовіших досягнень.

Сім'я Вікторії та Девіда Бекхемів Фото: Instagram victoriabeckham

Раніше, 12 березня, Девід Бекхем похвалився своїм курником. Знаменитий футболіст показав своє поголів'я курей у своєму заміському будинку в Котсуолдсі вартістю 6 мільйонів фунтів стерлінгів.