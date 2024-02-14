"Мама та найкраща подруга": Девід Бекхем привітав Вікторію з Днем закоханих (фото)

Зіркове подружжя перебуває у шлюбі понад 24 роки. Вони стали батьками чотирьох дітей.

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48-річний британський футболіст Девід Бекхем привітав дружину Вікторію, 49, з Днем закоханих 2024. Святковим кадром з коханою зірковий спортсмен ділиться в Instagram з понад 87 млн підписників.

"Зі святом Валентина дивовижну дружину, маму та найкращу подругу. Я люблю тебе. Я маю на увазі "Мені просто вона сподобалася". Вікторія Бекхем", — написав багатодітний батько.

Він опублікував архівне фото поцілунку з дружиною на фоні заходу сонця, яке вони раніше вже показували підписникам.

Девід та Вікторія Бекхеми

"Найкраще видовище на День святого Валентина", "Колись легенда, завжди легенда", "Мені потрібен Бекхем у моєму житті", — коментують знімок зіркового подружжя їхні фанати.

Тим часом Вікторія показала кадри батька своїх дітей у ковбойському образі.

"З Днем святого Валентина, ковбою. Люблю тебе дуже сильно", — написала вона.

Девід Бекхем

Футболіст та співачка одружилися у 1999 році. Вони стали батьками чотирьох дітей: синів Брукліна, Ромео, Круза та доньки Гарпер. Первісток подружжя у квітні 2022 року одружився з американською акторкою Ніколою Пельтц. Церемонія пройшла в маєтку батька наречної, мільярдера Нельсона Пельтца, у Палм-Біч.

Родина Бекхемів Фото: Instagram victoriabeckham

Нагадаємо, як родина Бекхемів провела різдвяні свята 2023.

Також Фокус писав про секрет Вікторії Бекхем, який вона приховувала у шлюбі з Девідом.