Вікторія Бекхем підтримала Ніколу Пельтц на публіці (фото)

Ніколу, яка виконала головну роль у фільмі "Лола", супроводжували найближчі люди. На червоній доріжці не було лише Девіда Бекхема та його сина Ромео.

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49-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем підтримала на публіці свою невістку Ніколу Пельтц, 29. Про це пише People.

Зіркова родина напередодні зʼявилася на прем’єрі фільму "Лола" в Лос-Анджелесі, у якому дружина Брукліна Бекхема виконала головну роль.

Акторка була одягнена в біле бюстьє та приталені штани бренду своєї зіркової свекрухи.

"Вона геній. Для мене велика честь, що я можу носити це сьогодні ввечері. Я почуваюся такою діловою, але сексуальною, і вона геніальна", — зізналася виданню донька американського мільярдера Нельсона Пельтца.

Вікторія Бекхем та Нікола Пельтц Фото: Getty Images

Зокрема, Нікола додала, що в неї немає стиліста. Вона може звернутися до Вікторії або до своєї мами за потреби.

"Я жартую, що моя мама — мій стиліст, але вона справді такою є. І як мені пощастило, що моя свекруха — Вікторія Бекхем, і я звертаюся до неї за порадами щодо стилю", — зазначила кохана Брукліна Бекхема.

"Я дуже люблю носити її одяг", — зізналася Нікола про речі бренду Вікторії Бекхем.

Попри те, що раніше повідомлялося про ворожнечу між жінками, зокрема, тому що Нікола не захотіла в день свого весілля одягати сукню бренду свекрухи.

Круз Бекхем, Нікола Пельтц, Вікторія Бекхем та Бруклін Бекхем Фото: Getty Images

З Ніколою в білосніжному образі контрастували її британські родичі в темних ансамблях. Бруклін поцілував дружину на червоній доріжці. Пара у квітні 2024 відзначить два роки з моменту одруження.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: Getty Images

Також головну героїню фільму підтримала на червоній доріжці її найкраща подруга Селена Гомес. Співачка обрала чорний костюм.

Селена Гомес та Нікола Пельтц Фото: Getty Images

Нагадаємо, родина Бекхем зібралася разом на Різдво 2023.

Також Фокус писав про танці Ніколи Пельтц та Вікторії Бекхем на пляжі.