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Стиль життя

Вікторія Бекхем підтримала Ніколу Пельтц на публіці (фото)

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Фото: Getty Images | Вікторія Бекхем та Нікола Пельтц

Ніколу, яка виконала головну роль у фільмі "Лола", супроводжували найближчі люди. На червоній доріжці не було лише Девіда Бекхема та його сина Ромео.

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49-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем підтримала на публіці свою невістку Ніколу Пельтц, 29. Про це пише People.

Зіркова родина напередодні зʼявилася на прем’єрі фільму "Лола" в Лос-Анджелесі, у якому дружина Брукліна Бекхема виконала головну роль.

Акторка була одягнена в біле бюстьє та приталені штани бренду своєї зіркової свекрухи.

"Вона геній. Для мене велика честь, що я можу носити це сьогодні ввечері. Я почуваюся такою діловою, але сексуальною, і вона геніальна", — зізналася виданню донька американського мільярдера Нельсона Пельтца.

Вікторія Бекхем та Нікола Пельтц Fullscreen
Вікторія Бекхем та Нікола Пельтц
Фото: Getty Images

Зокрема, Нікола додала, що в неї немає стиліста. Вона може звернутися до Вікторії або до своєї мами за потреби.

"Я жартую, що моя мама — мій стиліст, але вона справді такою є. І як мені пощастило, що моя свекруха — Вікторія Бекхем, і я звертаюся до неї за порадами щодо стилю", — зазначила кохана Брукліна Бекхема.

"Я дуже люблю носити її одяг", — зізналася Нікола про речі бренду Вікторії Бекхем.

Попри те, що раніше повідомлялося про ворожнечу між жінками, зокрема, тому що Нікола не захотіла в день свого весілля одягати сукню бренду свекрухи.

Круз Бекхем, Нікола Пельтц, Вікторія Бекхем та Бруклін Бекхем Fullscreen
Круз Бекхем, Нікола Пельтц, Вікторія Бекхем та Бруклін Бекхем
Фото: Getty Images

З Ніколою в білосніжному образі контрастували її британські родичі в темних ансамблях. Бруклін поцілував дружину на червоній доріжці. Пара у квітні 2024 відзначить два роки з моменту одруження.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Fullscreen
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц
Фото: Getty Images

Також головну героїню фільму підтримала на червоній доріжці її найкраща подруга Селена Гомес. Співачка обрала чорний костюм.

Селена Гомес та Нікола Пельтц Fullscreen
Селена Гомес та Нікола Пельтц
Фото: Getty Images

Нагадаємо, родина Бекхем зібралася разом на Різдво 2023.

Також Фокус писав про танці Ніколи Пельтц та Вікторії Бекхем на пляжі.