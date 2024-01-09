Вікторія Бекхем привітала з днем народження Ніколу Пельтц (відео)

Тривалий час ходили чутки про ворожнечу між жінками. Втім, публічно вони все спростовували.

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49-річна британська співачка Вікторія Бекхем привітала з 29-м днем народження свою невістку Ніколу Пельтц. Архівним відео з іменинницею зірка сцени та дизайнерка поділилася в Instagram.

"З днем народження @NicolaAnnePeltzBeckham… Ми тебе дуже любимо!! Твоя любов, доброта, талант і твоя здатність танцювати на піску!! Найкращий партнер по танцям і любляча невістка. Ми любимо тебе, чудового тобі дня!!!!!" — написала мама чотирьох дітей.

На відео дружина Девіда Бекхема та кохана їхнього старшого сина Брукліна танцювали на пляжі.

Вікторія Бекхем та Нікола Пельтц

"І всі думали, що ви ненавидите одна одну", "Так цікаво, що свекруха і невістка так гарно проводять час", "Аххх, бажаю всім мати таку свекруху, як ви", — коментують відео підписники Вікторії.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham

Нікола вийшла заміж за первістка Девіда та Вікторії Бекхем у квітні 2022 року. Церемонія одруження іменинниці та Брукліна відбулася в маєтку батька акторки в Палм-біч. Тривалий час ходили чутки, що жінки недолюблюють одна одну, втім, вони лише спростовували ці домисли.

Нагадаємо, що Вікторія Бекхем приховувала від Девіда протягом 24 років шлюбу.

Також Фокус писав про стильну зйомку Вікторії Бекхем для глянцю.