Вікторія Бекхем позувала для глянцю в сукні свого бренду (фото)

Окрім цього, знаменитість приміряла Balenciaga та Saint Laurent.

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49-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем знялася для нового випуску Allure Magazine. Знімками дружина футболіста Девіда Бекхема, 48, ділиться у своєму Instagram.

Для фотосесії бізнес-леді обрала лавандове вбрання свого бренду та зробила макіяж за допомогою косметики "Victoria Beckham Beauty".

"Я найщасливіша на дизайнерських зустрічах або на креативних б'юті-зустрічах. Тут моє місце…" — зізнається багатодітна мама.

Вікторія Бекхем у сукні свого бренду

Зокрема, знаменитість зізналася, що завжди, виходячи з дому, візьме із собою олівець для брів і олівець для слизової ока.

"Мій чоловік ніколи не бачив мене без брів… Мейкап — це моя тема. Мабуть, єдине, що мені добре вдавалося в школі, була творчість", — розповідає Вікторія.

Вікторія Бекхем у сукні Balenciaga

Окрім цього, мама чотирьох дітей зізналася, що її 12-річна донька Гарпер також цікавиться модою та красою. Дівчинка звернула увагу на свою щілину між зубами та маленьку родимку, проте Вікторія навела приклад супермоделі Сінді Кроуфорд.

Вікторія Бекхем у сукні Saint Laurent

"Подруга нашої сімї, тож я сказала: "Сінді казали прибрати її родимку, але ця родимка — те, що робить Сінді Сінді Кроуфорд", — пригадує розмову з єдиною донькою співачка.

Вікторія Бекхем

Нагадаємо, Вікторія Бекхем вийшла на публіку з донькою Гарпер.

Також Фокус писав про вміст сумочки Вікторії Бекхем.