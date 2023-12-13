Вікторія Бекхем провела вечір з культовими супермоделями (фото)

Знаменитості влаштували дівчачий вечір, зібравшись біля новорічної ялинки.

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Британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем провела вечір з культовими супермоделями. Знімком знаменитість поділилася в Instagram з понад 32 млн підписників.

"Дівчачий вечір у Нью-Йорку", — прокоментувала зустріч співачка.

До дружини Девіда Бекхема приєдналися Сінді Кроуфорд, Крісті Тарлінгтон та Гелена Крістенсен.

Тарлінгтон позувала в чорно-білій сукні з напівпрозорим верхом та ременем, який підкреслював талію. Крістенсен обрала повністю чорне вбрання. Тим часом Кроуфорд зʼявилася на знімку із зірковими подружками в сірій сукні з чорною косухою.

Сама ж Вікторія обрала для дівчачого вечора вбрання сливового відтінку.

Знаменитості постали на фоні прикрашеної ялинки.

Крісті Тарлінгтон, Сінді Кроуфорд, Гелена Крістенсен та Вікторія Бекхем

"Так весело і святково!" — написала в коментарях Крісті Тарлінгтон. А Сінді Кроуфорд залишила кілька емодзі, які показують поцілунок.

"Тільки легенди", "чотири ікони", "я бачу чотири топмоделі", "Вау! Яка гарна компанія у вас!" — реагують на святкове фото інші підписники Вікторії Бекхем.

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд зʼявилася на публіці з донькою Кайєю.

Також Фокус писав про рідкісне дитяче фото Вікторії Бекхем із сестрою.