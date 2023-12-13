Виктория Бекхэм провела вечер с культовыми супермоделями (фото)

Знаменитости устроили девичник, собравшись возле новогодней елки.

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Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм провела вечер с культовыми супермоделями. Снимком знаменитость поделилась в Instagram с более 32 млн подписчиков.

"Девичник в Нью-Йорке", — прокомментировала встречу певица.

К жене Дэвида Бекхэма присоединились Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Хелена Кристенсен.

Тарлингтон позировала в черно-белом платье с полупрозрачным верхом и ремнем, который подчеркивал ее талию. Кристенсен выбрала полностью черный наряд. Тем временем Кроуфорд появилась на снимке со звездными подружками в сером платье с черной косухой.

Сама же Виктория выбрала для девичника наряд сливового оттенка.

Знаменитости предстали на фоне украшенной елки.

Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд, Хелена Кристенсен и Виктория Бекхэм

"Так весело и празднично!" — написала в комментариях Кристи Тарлингтон. А Синди Кроуфорд оставила несколько эмодзи, которые показывают поцелуй.

"Только легенды", "четыре иконы", "я вижу четыре топ-модели", "Вау! Какая хорошая компания у вас!" — реагируют на праздничное фото другие подписчики Виктории Бекхэм.

Напомним, Синди Кроуфорд появилась на публике с дочкой Кайей.

Также Фокус писал о редком детском фото Виктории Бекхэм с сестрой.