Виктория Бекхэм показала редкое детское фото с сестрой

Виктория опубликовала снимок на капоте того самого "Роллс-Ройса", о котором ее заставил рассказать муж в документальном фильме.

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Виктория Бекхэм поделилась с сестрой Луизой воспоминаниями о "Роллс-Ройсе" их отца после вирусного эпизода в документальном фильме о ее муже, Дэвиде Бекхэме. Об этом пишет Daily Mail.

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Виктория в документальном фильме о ее муже заявила, что получила воспитание "рабочего класса", но Дэвид заглянул в комнату и вынудил жену признаться, что у ее отца был "Роллс-Ройс".

В ролике, который в итоге разошелся по соцсетям, Виктория утверждает, что ее семья принадлежит к "очень трудящемуся рабочему классу".

Виктория Бекхэм с родителями Фото: Victoria Beckham/Instagram

Дэвид недоверчиво прервал ее и попросил Викторию быть честной, на что она ответила: "Да!". Затем он несколько раз попросил жену рассказать, на какой машине ее отец отвозил ее в школу.

В конце концов Spice Girl сдалась и сказала: "Хорошо. В восьмидесятых у моего отца был "Роллс-Ройс".

"Спасибо", — ответил Дэвид и немедленно вышел и закрыл за собой дверь, закончив свою работу.

Виктория Бекхэм в итоге посмеялась над собой, откопав в архивах ретроспективный снимок из своего детства.

Виктория Бекхэм с сестрой Луизой Фото: Instagram victoriabeckham

Бывшая участница Spice Girl выглядела очаровательно на этом снимке, когда она позировала рядом со своей сестрой Луизой в одинаковых розовых платьях.

Девочки на снимке сидят на капоте того самого автомобиля о котором она упоминала в фильме.

Она подписала пост "целую", отметив в посте свою сестру и мать Джеки.

Ранее в этом месяце Виктория рассказала, что воспользовалась моментом, представив футболку с надписью "У моего папы был "Роллс-Ройс" за 110 фунтов стерлингов как часть коллекции одежды.

Документальный проект "Бекхэм", состоящий из четырех эпизодов, каждый продолжительностью более часа, включает в себя ранее не публиковавшиеся кадры Дэвида и его семьи.

Выпущенный 4 октября мини-сериал рассказывает о стремительном взлете звезды "Манчестер Юнайтед" от скромного выходца из рабочего класса до мировой футбольной звезды. По собственным данным Netflix, шоу Бекхэма было самым просматриваемым шоу за две недели: его посмотрели 11 600 000 фанатов по всему миру.

Напомним, Виктория родилась в Харлоу, затем переехала в Гоффс-Оук в Хартфордшире со своими родителями Джеки и Тони Адамс, а затем вернулась в Эссекс. В раннем интервью она рассказывала, что стеснялась богатства своих родителей и просила высаживать себя из машины не доезжая из школы. Но это не помогло и в детстве у будущей звезды не было друзей.