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Стиль жизни

Виктория Бекхэм рассказала, как над ней издевались в школе

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Фото: Victoria Beckham/Instagram | Виктория Бекхэм с дочкой Харпер

Дизайнер и певица призналась, что из-за пережитого в детстве, сейчас она восхищается своей "сильной и заботливой" дочерью Харпер.

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49-летняя Виктория Бекхэм рассказала, что в школе над ней "много издевались", и ей было трудно найти друзей. Бывшая участница Spice Girls разоткровенничалась в видео, размещенном в соцсетях. Она приурочила свой ролик к Неделе борьбы с издевательствами. Об этом пишет Daily Mail.

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Рассказывая о своем собственном опыте, Виктория похвалила свою "сильную и заботливую" дочь Харпер и поделилась серией снимков с нею.

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Виктория написала в Instagram: "Будьте самыми добрыми в классе! Я так горжусь тем, что вырастила сильную и заботливую дочь!".

Виктория Бекхэм с дочкой Харпер

"Когда я росла, надо мной часто издевались в школе, и я часто говорю Харпер, как важно быть добрым и сообщать, если кто-нибудь когда-либо подвергается издевательствам – особенно если на детской площадке есть еще одна маленькая девочка, потому что это было когда-то ее мамочка! Важно не молчать, если кто-то одинок или подвергается издевательствам", — отметила Виктория.

Она также поделилась коротким отрывком из интервью Альянсу по борьбе с издевательствами, в котором рассказала, что научила свою дочь быть доброй ко всем.

Виктория рассказала, что ее дочь легко заводит друзей, чего ей самой никогда не удавалось.

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Виктория Бекхэм с дочкой Харпер
Фото: Victoria Beckham/Instagram

Виктория выросла в графстве Хартфордшир, у ее родителей был бизнес по продаже электроники, так что семья будущей поп-звезды была состоятельной.

Виктория окончила среднюю школу St. Mary’s High School в Чесханте, и так теснялась богатства своей семьи, что просила родителей не возить ее в школу на семейном Rolls Royce.

В интервью Виктория жаловалась, что была аутсайдером. Дети бросали ее вещи в лужи, а потом швыряли в нее.

"Никто не общался со мной. У меня не было друзей", — рассказывала она в интервью 2007 года.

Все изменилось в старших классах, когда она уговорила родителей отдать ее в театральную школу.

Напомним, ранее Виктория Бекхэм показала, что прячет в своей сумочке. И хоть большинство предметов там совершенно обычные, есть там и сентиментальный подарок от мужа. Дизайнер всегда носит с собой серебряную визитницу с романтической гравировкой.