Вікторія Бекхем розповіла, як із неї знущалися в школі

Дизайнерка та співачка зізналася, що через пережите в дитинстві зараз вона захоплюється своєю "сильною і турботливою" донькою Гарпер.

Related video

49-річна Вікторія Бекхем розповіла, що в школі з неї "багато знущалися", і їй було важко знайти друзів. Колишня учасниця Spice Girls розговорилася у відео, розміщеному в соцмережах. Вона приурочила свій ролик до Тижня боротьби зі знущаннями. Про це пише Daily Mail.

Важливо

"Татова принцеса": Девід Бекхем поділився кадрами з донькою Гарпер (фото)

Розповідаючи про свій власний досвід, Вікторія похвалила свою "сильну й турботливу" доньку Гарпер і поділилася серією знімків із нею.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Вікторія написала в Instagram: "Будьте найдобрішими в класі! Я так пишаюся тим, що виростила сильну й турботливу доньку!"

Вікторія Бекхем із донькою Гарпер

"Коли я росла, з мене часто знущалися в школі, і я часто кажу Гарпер, як важливо бути доброю та повідомляти, якщо хто-небудь коли-небудь зазнає знущань, — особливо якщо на дитячому майданчику є ще одна маленька дівчинка, тому що це була колись її матуся! Важливо не мовчати, якщо хтось самотній або зазнає знущань", — зазначила Вікторія.

Вона також поділилася коротким уривком із інтерв'ю Альянсу з боротьби зі знущаннями, в якому розповіла, що навчила свою доньку бути доброю до всіх.

Вікторія розповіла, що її донька легко заводить друзів, чого їй самій ніколи не вдавалося.

Вікторія Бекхем із донькою Гарпер Фото: Victoria Beckham/Instagram

Вікторія виросла в графстві Гартфордшир, у її батьків був бізнес із продажу електроніки, тож сім'я майбутньої попзірки була заможною.

Вікторія закінчила середню школу St. Mary's High School в Чесханті й так соромилася багатства своєї сім'ї, що просила батьків не возити її до школи на сімейному Rolls Royce.

В інтерв'ю Вікторія скаржилася, що була аутсайдеркою. Діти кидали її речі в калюжі, а потім жбурляли в неї.

"Ніхто не спілкувався зі мною. У мене не було друзів", — розповідала вона в інтерв'ю 2007 року.

Все змінилося в старших класах, коли вона вмовила батьків віддати її в театральну школу.

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем показала, що ховає у своїй сумочці. І хоч більшість предметів там абсолютно звичайні, є там і сентиментальний подарунок від чоловіка. Дизайнерка завжди носить із собою срібну візитницю з романтичним гравіюванням.