Магічний кристал і телефон: Вікторія Бекхем розповіла журналу Vogue, що носить у своїй сумочці

У зірки завжди із собою трохи косметики і сентиментальний подарунок від чоловіка.

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Дизайнерка і зірка культового гурту Spice Girls взяла участь у популярному проєкті Vogue і показала, що носить у своїй сумочці.

"У мене завжди з собою телефон, тому що я ніколи не знаю, коли знадоблюся Девіду, або нашим дітям", — каже Вікторія Бекхем, показуючи Vogue вміст своєї елегантної чорної сумки, яка, звісно ж, є частиною колекції, що носить її ім'я.

Вікторія Бекхем розповіла журналу Vogue, що носить у своїй сумочці

На скрінсейвері її смартфона — її миле фото з Девідом, яке зробила їхня знайома на прем'єрі документального проєкту про Девіда Бекхема.

Вікторія зізналася, що ніколи не виходить на вулицю без сонцезахисних окулярів і без елегантної срібної візитниці, яку чоловік подарував їй 27 років тому.

"Всередині є вигравіруваний напис, але я не буду його вам читати. Я зберігаю в ній свої кредитні картки, і для мене це особлива річ", — каже вона.

Також Вікторія носить із собою трохи косметики, щоб мати змогу підправити макіяж протягом дня. І всі ці предмети її власного бренду.

Це: хайлайтер Reflect "для більш яскравого образу", олівець для губ номер 2, яким вона користується щодня, і п'янкі парфуми Suite 302.

"Мені дуже подобається цей аромат, особливо в цю пору року, коли погода змінюється і ми починаємо носити більше осіннього одягу", — каже Вікторія.

А найнесподіванішим предметом у її сумочці виявився кристал.

"Я дійсно вірю в енергію кристалів", — пояснює вона.

"Коли я переїхала в Лос-Анджелес, я вивчала кристали і дізналася про них багато цікавого. Я відвідувала СПА, вчилася медитувати, приймати себе такою, як я є, почуватися добре. У мене багато кристалів, удома, в офісі. Мої діти теж ними користуються, і всі знають, що Девід носить їх із собою. Ми сім'я, яка обожнює енергію, що виходить від кристалів", — зізналася Вікторія.

А ще вона скрізь носить із собою цифрову камеру Canon, щоб робити фотографії своїх друзів і сім'ї в кращій якості, ніж фотографії на мобільний телефон. І вона віддає перевагу навушникам старої школи ("Я не можу користуватися AirPods"), які вона використовує для прослуховування подкастів і музики 90-х, R&B і музики в стилі соул.

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем показала флакон парфумів з нової колекції, який можна носити, як кулон на ланцюжку.