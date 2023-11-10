Новий тренд від Вікторії Бекхем: парфуми, які можна носити як намисто

Видання Ok! пише, що новий подарунковий набір Вікторії користується неабиякою популярністю серед прихильників, і в деяких магазинах уже розпроданий повністю.

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Коли ви знаходите парфуми, які вам подобаються, цілком зрозуміло, що ви хочете, щоб вони пахли так весь день, і навіть найстійкіші аромати час від часу потребують невеликого оновлення. Про це пише видання Ok!

Однак, якщо ви придбали повнорозмірний флакон своїх улюблених парфумів, найімовірніше, ви не захочете носити його в сумочці весь день. Він великий, важкий, і завжди є побоювання, що він пошкодиться або протече.

Хоча ви, звісно, можете придбати кілька пробних флаконів, які ідеально підходять для того, щоб покласти їх у сумку, Вікторія Бекхем придумала набагато зручніше рішення, що дає змогу вам освіжити свій парфум буквально на ходу.

Після запуску своєї нової лінійки ароматів у межах Victoria Beckham Beauty ще в жовтні, VB підняла свою парфумерію ще на сходинку вище, випустивши колекцію Suite 302 Vintage Chain Collection вартістю 410 фунтів стерлінгів (трохи більше 18 тисяч гривень).

Колекція Suite 302 Vintage Chain Collection Фото: Instagram victoriabeckham

Крім повнорозмірного флакона її улюблених парфумів Suite 302 об'ємом 50 мл, названого на честь готельного номера, в якому вони з Девідом зупинялися під час поїздки до Парижа, до комплекту також входить латунне намисто-підвіска у вигляді флакона для парфумів із золотим оздобленням, а також зроблена на замовлення лійка, яка допоможе наповнити кулон парфумами.

Підвіска натхненна вінтажним флаконом парфумів, який Вікторія тримає на туалетному столику, і повністю функціональна, тож ви можете наповнити її ароматом Suite 302 і носити на шиї, освіжаючи свій парфум протягом дня.

"Ми перетворили цей кулон на справжній маленький флакон для парфумів, щоб ви могли наповнити його своїм ароматом, який ви отримаєте в подарунковій коробці, а потім носити його і посилювати свій аромат протягом дня", — розповіла колишня солістка Spice Girl у своїх сторіс в Instagram.

На відео Instagram на Вікторії був цей золотий кулон, щоб продемонструвати, який елегантний вигляд він має на шиї.

"Він має дуже шикарний вигляд — мені подобається це намисто. Це так круто, так шикарно, це немов маленька перлина, яку можна носити на шиї. Що стосується мене, то я тримаю його дуже близько до серця", додала Вікторія.

Віторія Бекхем Фото: Instagram victoriabeckham

Парфуми Вікторії вже стали суперхітом. Виявляється, що Suite 302 має для неї особливе значення. Вона вважає цей парфум ідеальним ароматом для побачень.

"З наближенням свят і різдвяних вечірок я віддаю перевагу саме цьому аромату", — додала Вікторія Бекхем.

Suite 302, містить ноти чорної вишні, нічної фіалки і тютюну, які роблять його гламурним і спекотним ароматом.

Видання пише, що новий подарунковий набір Вікторії користується неабиякою популярністю серед шанувальників, і в деяких магазинах уже розпроданий повністю.

"Схоже, вираз "носити парфуми" набув абсолютно нового сенсу", — зазначає Ok!

Нагадаємо, Девід Бекхем пожартував над дружиною на новому фото з будинку в Лондоні. На свіжих знімках, які з'явилися в мережі, відомий англійський екс-футболіст Девід Бекхем влаштував кумедний фотосет разом зі своєю дружиною, відомою дизайнеркою Вікторією. На зображеннях Вікторію можна помітити у вишуканих спортивних образах.

Раніше Фокус писав, що Вікторія Бекхем стала героїнею французького Vogue. 49-річна британська співачка і дизайнер Вікторія Бекхем прикрасила обкладинку свіжого випуску французького жупнала, позуючи в ретро-авто.