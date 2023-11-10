Новий тренд від Вікторії Бекхем: парфуми, які можна носити як намисто
Видання Ok! пише, що новий подарунковий набір Вікторії користується неабиякою популярністю серед прихильників, і в деяких магазинах уже розпроданий повністю.
Коли ви знаходите парфуми, які вам подобаються, цілком зрозуміло, що ви хочете, щоб вони пахли так весь день, і навіть найстійкіші аромати час від часу потребують невеликого оновлення. Про це пише видання Ok!
Однак, якщо ви придбали повнорозмірний флакон своїх улюблених парфумів, найімовірніше, ви не захочете носити його в сумочці весь день. Він великий, важкий, і завжди є побоювання, що він пошкодиться або протече.
Хоча ви, звісно, можете придбати кілька пробних флаконів, які ідеально підходять для того, щоб покласти їх у сумку, Вікторія Бекхем придумала набагато зручніше рішення, що дає змогу вам освіжити свій парфум буквально на ходу.
Після запуску своєї нової лінійки ароматів у межах Victoria Beckham Beauty ще в жовтні, VB підняла свою парфумерію ще на сходинку вище, випустивши колекцію Suite 302 Vintage Chain Collection вартістю 410 фунтів стерлінгів (трохи більше 18 тисяч гривень).
Крім повнорозмірного флакона її улюблених парфумів Suite 302 об'ємом 50 мл, названого на честь готельного номера, в якому вони з Девідом зупинялися під час поїздки до Парижа, до комплекту також входить латунне намисто-підвіска у вигляді флакона для парфумів із золотим оздобленням, а також зроблена на замовлення лійка, яка допоможе наповнити кулон парфумами.
Підвіска натхненна вінтажним флаконом парфумів, який Вікторія тримає на туалетному столику, і повністю функціональна, тож ви можете наповнити її ароматом Suite 302 і носити на шиї, освіжаючи свій парфум протягом дня.
"Ми перетворили цей кулон на справжній маленький флакон для парфумів, щоб ви могли наповнити його своїм ароматом, який ви отримаєте в подарунковій коробці, а потім носити його і посилювати свій аромат протягом дня", — розповіла колишня солістка Spice Girl у своїх сторіс в Instagram.
На відео Instagram на Вікторії був цей золотий кулон, щоб продемонструвати, який елегантний вигляд він має на шиї.
"Він має дуже шикарний вигляд — мені подобається це намисто. Це так круто, так шикарно, це немов маленька перлина, яку можна носити на шиї. Що стосується мене, то я тримаю його дуже близько до серця", додала Вікторія.
Парфуми Вікторії вже стали суперхітом. Виявляється, що Suite 302 має для неї особливе значення. Вона вважає цей парфум ідеальним ароматом для побачень.
"З наближенням свят і різдвяних вечірок я віддаю перевагу саме цьому аромату", — додала Вікторія Бекхем.
Suite 302, містить ноти чорної вишні, нічної фіалки і тютюну, які роблять його гламурним і спекотним ароматом.
Видання пише, що новий подарунковий набір Вікторії користується неабиякою популярністю серед шанувальників, і в деяких магазинах уже розпроданий повністю.
"Схоже, вираз "носити парфуми" набув абсолютно нового сенсу", — зазначає Ok!
Нагадаємо, Девід Бекхем пожартував над дружиною на новому фото з будинку в Лондоні. На свіжих знімках, які з'явилися в мережі, відомий англійський екс-футболіст Девід Бекхем влаштував кумедний фотосет разом зі своєю дружиною, відомою дизайнеркою Вікторією. На зображеннях Вікторію можна помітити у вишуканих спортивних образах.
Раніше Фокус писав, що Вікторія Бекхем стала героїнею французького Vogue. 49-річна британська співачка і дизайнер Вікторія Бекхем прикрасила обкладинку свіжого випуску французького жупнала, позуючи в ретро-авто.