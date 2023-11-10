Новый тренд от Виктории Бекхэм: духи, которые можно носить как ожерелье

Издание Ok! пишет, что новый подарочный набор Виктории пользуется большой популярностью среди поклонников, и в некоторых магазинах уже распродан полностью.

Related video

Когда вы находите духи, которые вам нравятся, вполне понятно, что вы хотите, чтобы они пахли так весь день, и даже самые стойкие ароматы время от времени нуждаются в небольшом обновлении. Об этом пишет издание Ok!

Однако, если вы приобрели полноразмерный флакон своих любимых духов, скорее всего, вы не захотите носить его в сумочке весь день. Он большой, тяжелый, и всегда есть опасения, что он повредится или протечет.

Хотя вы, конечно, можете приобрести несколько пробных флаконов, которые идеально подходят для того, чтобы положить их в сумку, Виктория Бекхэм придумала гораздо более удобное решение, которое позволяет вам освежить свой парфюм буквально на ходу.

После запуска своей новой линейки ароматов в рамках Victoria Beckham Beauty еще в октябре, VB подняла свою парфюмерию еще на ступеньку выше, выпустив коллекцию Suite 302 Vintage Chain Collection стоимостью 410 фунтов стерлингов (чуть больше 18 тысяч гривен).

Коллекция Suite 302 Vintage Chain Collection Фото: Instagram victoriabeckham

Помимо полноразмерного флакона ее любимых духов Suite 302 объемом 50 мл, названного в честь гостиничного номера, в котором они с Дэвидом останавливались во время поездки в Париж, в комплект также входит латунное ожерелье-подвеска в виде флакона для духов с золотой отделкой, а также сделанную на заказ воронку, которая поможет наполнить кулон духами.

Подвеска вдохновлена ​​винтажным флаконом духов, который Виктория держит на туалетном столике, и полностью функциональна, поэтому вы можете наполнить ее ароматом Suite 302 и носить на шее, освежая свой парфюм в течение дня.

"Мы превратили этот кулон в настоящий маленький флакон для духов, чтобы вы могли наполнить его своим ароматом, который вы получите в подарочной коробке, а затем носить его и усиливать свой аромат в течение дня", – рассказала бывшая солистка Spice Girl в своих сторис в Instagram.

На видео Instagram на Виктории был этот золотой кулон, чтобы продемонстрировать, насколько элегантно он выглядит на шее.

"Он выглядит очень шикарно – мне нравится это ожерелье. Это так круто, так шикарно, это словно маленькая жемчужина, которую можно носить на шее. Что касается меня, то я держу его очень близко к сердцу", добавила Виктория.

Витория Бекхэм Фото: Instagram victoriabeckham

Духи Виктории уже стали суперхитом. Оказывается, что Suite 302 имеет для нее особое значение. Она считает этот парфюм идеальным ароматом для свиданий.

"С приближением праздников и рождественских вечеринок я предпочитаю именно этот аромат", – добавила Виктория Бекхэм.

Suite 302, содержит ноты черной вишни, ночной фиалки и табака, которые делают его гламурным и знойным ароматом.

Издание пишет, что новый подарочный набор Виктории пользуется большой популярностью среди поклонников, и в некоторых магазинах уже распродан полностью.

"Похоже, выражение "носить духи" приобрело совершенно новый смысл", – отмечает Ok!

Напомним, Девид Бекхэм подшутил над женой на новом фото из дома в Лондоне. На свежих снимках, которые появились в сети, известный английский экс-футболист Девид Бекхэм устроил забавный фотосет вместе со своей женой, известным дизайнером Викторией. На изображениях Викторию можно заметить в изысканных спортивных образах.

Ранее Фокус писал, что Виктория Бекхэм стала героиней французского Vogue. 49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм украсила обложку свежего выпуска французского жупнала, позируя в ретро-авто.