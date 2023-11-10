Новый тренд от Виктории Бекхэм: духи, которые можно носить как ожерелье
Издание Ok! пишет, что новый подарочный набор Виктории пользуется большой популярностью среди поклонников, и в некоторых магазинах уже распродан полностью.
Когда вы находите духи, которые вам нравятся, вполне понятно, что вы хотите, чтобы они пахли так весь день, и даже самые стойкие ароматы время от времени нуждаются в небольшом обновлении. Об этом пишет издание Ok!
Однако, если вы приобрели полноразмерный флакон своих любимых духов, скорее всего, вы не захотите носить его в сумочке весь день. Он большой, тяжелый, и всегда есть опасения, что он повредится или протечет.
Хотя вы, конечно, можете приобрести несколько пробных флаконов, которые идеально подходят для того, чтобы положить их в сумку, Виктория Бекхэм придумала гораздо более удобное решение, которое позволяет вам освежить свой парфюм буквально на ходу.
После запуска своей новой линейки ароматов в рамках Victoria Beckham Beauty еще в октябре, VB подняла свою парфюмерию еще на ступеньку выше, выпустив коллекцию Suite 302 Vintage Chain Collection стоимостью 410 фунтов стерлингов (чуть больше 18 тысяч гривен).
Помимо полноразмерного флакона ее любимых духов Suite 302 объемом 50 мл, названного в честь гостиничного номера, в котором они с Дэвидом останавливались во время поездки в Париж, в комплект также входит латунное ожерелье-подвеска в виде флакона для духов с золотой отделкой, а также сделанную на заказ воронку, которая поможет наполнить кулон духами.
Подвеска вдохновлена винтажным флаконом духов, который Виктория держит на туалетном столике, и полностью функциональна, поэтому вы можете наполнить ее ароматом Suite 302 и носить на шее, освежая свой парфюм в течение дня.
"Мы превратили этот кулон в настоящий маленький флакон для духов, чтобы вы могли наполнить его своим ароматом, который вы получите в подарочной коробке, а затем носить его и усиливать свой аромат в течение дня", – рассказала бывшая солистка Spice Girl в своих сторис в Instagram.
На видео Instagram на Виктории был этот золотой кулон, чтобы продемонстрировать, насколько элегантно он выглядит на шее.
"Он выглядит очень шикарно – мне нравится это ожерелье. Это так круто, так шикарно, это словно маленькая жемчужина, которую можно носить на шее. Что касается меня, то я держу его очень близко к сердцу", добавила Виктория.
Духи Виктории уже стали суперхитом. Оказывается, что Suite 302 имеет для нее особое значение. Она считает этот парфюм идеальным ароматом для свиданий.
"С приближением праздников и рождественских вечеринок я предпочитаю именно этот аромат", – добавила Виктория Бекхэм.
Suite 302, содержит ноты черной вишни, ночной фиалки и табака, которые делают его гламурным и знойным ароматом.
Издание пишет, что новый подарочный набор Виктории пользуется большой популярностью среди поклонников, и в некоторых магазинах уже распродан полностью.
"Похоже, выражение "носить духи" приобрело совершенно новый смысл", – отмечает Ok!
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