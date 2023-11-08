Девид Бекхэм подшутил над женой на новом фото из дома в Лондоне

Девид подшутил над Викторией во время занятий спортом.

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На свежих снимках, которые появились в сети, известный английский экс-футболист Девид Бекхэм устроил забавный фотосет вместе со своей женой, известным дизайнером Викторией. На изображениях Викторию можно заметить в изысканных спортивных образах. Об этом сообщает издание Hello!

Фотографии, опубликованные Девидом в его Instagram, демонстрируют обычный день в жизни семьи Бекхэмов. Загадочные розовые повязки на запястье Виктории и ее сдержанный спортивный стиль добавили особого шарма этому неожиданному фотосету.

Виктория Бекхэм занимается спортом

Параллельно с этим, Девид отметил, что Виктория изменила свою спортивную программу за последнее время, добавив быстрые, но эффективные тренировки в свое расписание. Это свидетельствует о ее решимости поддерживать физическую форму.

Дэвид Бекхэм подшучивал над женой

Особенно хорошо это им удается в поместьи Котсуолдс, которое включает роскошную стеклянную оранжерею и разнообразные развлечения для детей, такие как футбольное поле, домик на дереве и палатка для сафари, делают этот дом настоящим райским уголком для всей семьи и спортивно-оздоровительных процедур.

Известно, что Девид не только футбольная звезда: он также занимается пчеловодством и выпускает мед, который получил название "DBee'z Sticky Stuff". Его увлечение пчеловодством даже нашло отражение в последнем документальном фильме "BECKHAM", который стал доступным для зрителей на платформе Netflix.

Напомним, что супруги Бекхэмы тайно отремонтировали свой фермерский дом в Чипинг-Нортоне.