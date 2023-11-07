Супруги Бекхэмы тайно отремонтировали свой фермерский дом в Чипинг-Нортоне

Здание внесено в список памятников архитектуры II степени.

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Фермерский дом, который внесен в список исторических памятников, удвоился в цене с тех пор как бывший игрок сборной Англии начал ремонт. Это место, где Дэвид, кажется, наиболее доволен: Об этом сообщает издание Hello!

"Я хотел место, где мы могли бы сбежать", — поделился он в своем титульном документальном сериале на Netflix.

Дети Дэвида и Виктории — 24-летний Бруклин, 21-летний Ромео, 18-летний Круз и 12-летняя Харпер — с удовольствием проводят выходные в роскошном поместье с открытым бассейном, футбольным полем, фруктовым садом, домиком на дереве стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов для своих детей и сафари-палаткой стоимостью 50 тысяч фунтов стерлингов для развлечений, с тех пор как семья купила его.

Оригинальное прозрачное здание было построено на мощеной стене, который позволяет предположить, что Дэвид и Виктория могут использовать пространство как для развлечений, так и для садоводства.

Не секрет, что бывший профессиональный футболист Дэвид после завершения карьеры в спорте начал больше времени проводить на природе. Во время карантина отец четверых детей увлекся пчеловодством и с тех пор не оставляет этого хобби. Его увлечение этим занятием настолько серьезное, что он уже выпустил собственный мед под названием "DBee'z Sticky Stuff".

Дэвид Бекхэм и его ульи

Напомним, что Дэвид Бекхэм показал образ, в котором работает на ферме.