Девид Бекхэм показал образ в котором работает на ферме

Британский футболист Девид Бекхэм, которому исполнилось 48 лет, показал, в каком образе он хозяйничает на свои ферме.

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Позитивные фотографии с выходного дня футболист опубликовал в своем Instagram. Сначала Девид Бекхэм опубликовал фото рождественской чашки на фоне телевизора, где просматривал футбольный матч. Подписал он фотографию словами: "Утро с глинтвейном".

Девид Бекхэм

После Бекхэм опубликовал фото на котором он одет в домашнюю одежду — куртку цвета хаки, высокие сапоги и серые спортивные штаны, а также шляпу, которая больше напоминает волшебную шапку из "Гарри Поттера". В руках футболист держит палку, похожую на посох.

Подписал фотографию своего образа Бекхэм словами: "Любимая шляпа моей жены". Конечно же жена футболиста, известная британская дизайнер Виктория Бекхэм не смогла пройти мимо смелого образа мужа.

Так, в своем инстагарме Вики посмеялась над мужем, работавшим по хозяйству.

"Хозяин своего и только своего сада. Кстати, я не имею отношения к этой шляпе", – шутливо подписала дизайнер фото мужчины.

Уже впоследствии Бекхэм опубликовал фото на фоне пасеки, где очевидно проверял, что там ему принесли пчелки.

Следует отметить, что, несмотря на длительные отношения супругов, Бекхэм не теряет чувство юмора друг к другу и положительно относится к публичным шуткам о себе.

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