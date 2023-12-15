Виктория Бекхэм позировала для глянца в платье своего бренда (фото)
Кроме этого, знаменитость примерила Balenciaga и Saint Laurent.
49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм снялась для нового выпуска Allure Magazine. Снимками жена футболиста Дэвида Бекхэма, 48, делится в своем Instagram.
Для фотосессии бизнес-леди выбрала лавандовый наряд своего бренда и сделала макияж с помощью косметики "Victoria Beckham Beauty".
"Я самая счастливая на дизайнерских встречах или на креативных бьюти-встречах. Здесь мое место..." — признается многодетная мама.
В частности, знаменитость призналась, что всегда, выходя из дома, возьмет с собой карандаш для бровей и карандаш для слизистой глаза.
"Мой муж никогда не видел меня без бровей... Мейкап — это моя тема. Пожалуй, единственное, что мне хорошо удавалось в школе, было творчество", — рассказывает Виктория.
Кроме этого, мама четверых детей призналась, что ее 12-летняя дочь Харпер также интересуется модой и красотой. Девочка обратила внимание на свою щель между зубами и маленькую родинку, однако Виктория привела пример супермодели Синди Кроуфорд.
"Подруга нашей семьи, поэтому я сказала: "Синди говорили убрать ее родинку, но эта родинка — то, что делает Синди Синди Кроуфорд", — вспоминает разговор с единственной дочерью певица.
Напомним, Виктория Бекхэм вышла на публику с дочерью Харпер.
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