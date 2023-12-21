Вікторія Бекхем зізналася, що приховувала від Девіда протягом 24 років шлюбу

На зовнішність знаменитості вплинула мода 90-х на тонкі брови.

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49-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем розповіла, що приховувала від свого чоловіка Девіда Бекхема, 48, протягом 24 років шлюбу. Про це пише Allure.

Колишня учасниця гурту "Spice Girl" зізналася, що завжди соромилася своїх надмірно вищипаних брів, і її практично не бачили без них.

Багатодітна мама пожартувала, що чоловік Девід, з яким вона одружилася у 1999 році, "розлучиться" з нею, якщо коли-небудь побачить, як вона насправді виглядає без підфарбованих брів.

Вікторія та Девід Бекхеми Фото: Getty Images

Вікторія додала, що зранку, коли вона ще не нафарбована, Девід не помічає цього, оскільки має поганий зір. Співачка зізналася, що через моду 90-х на тонкі брови досі не може їх відростити.

Вікторія та Девід Бекхеми Фото: Victoria Beckham/Instagram

Її останнє зізнання сталося після того, як співачка розповіла про свої минулі косметичні процедури та зізналася, про що вона найбільше шкодує. Раніше Вікторія заперечувала будь-яке хірургічне втручання, проте у 2017 році заявила про збільшення грудей у 90-і.

Нагадаємо, Девід Бекхем провів час у Нью-Йорку з донькою та сином.

Також Фокус писав про фразу Вікторії Бекхем, яка стала приводом для жартів та нового мерчу знаменитості.