"У мого тата був Rolls-Royce". Вікторія Бекхем зробила футболку зі свого конфузу
Дружина футболіста не просто має почуття гумору, а ще й уміло знається як заробити на цьому гроші.
49-річна британська співачка та дизайнерка, за сумісництвом дружина зіркового футболіста Девіда Бекхема Вікторія уміло монетизувала кумедний момент з документального чотирисерійного серіалу про її чоловіка під назвою "Бекхем".
Фото у білосніжній футболці з написом "My dad had a Rolls-Royce" дизайнерка опублікувала в своєму інстаграмі.
Після того, як на Netflix презентував серіал і глядачі побачили епізод, в якому Девід Бекхем змусив свою дружину Вікторію зізнатися, що вона виросла не в такій простій родині, як може здатися, відео стало вірусним.
Коли Вікторія Бекхем розповіла, що вона походить з робітничого класу, Девід Бекхем почувши це втрутився у розмову і сказав дружині бути чесною.
"На якій машині тато возив тебе до школи?" — запитав Девід у Вікторії.
"Мій тато займався…" — почала говорити дружина, як Девід її перебив: "Ні. Одна відповідь. Що це була за машина?".
"Це непроста відповідь… Дивлячись, про що йдеться", — сказала Вікторія. На що Девід повторив запитання "На якій машині тато возив тебе до школи?".
"Гаразд. У 80-х у мого тата був Rolls-Royce", — сказала Вікторія.
Саме ця фраза дружини футболіста стала вірусною.
Вікторія Бекхем не стала сумувати, що з неї почали кепкувати у всьому світі і знайшла спосіб, як невдалий момент із серіалу монетизувати.
Дизайнерка створила білу футболку з великим чорним написом "У мого тата був Rolls-Royce". Презентовану модель дизайнерка тепер продає за $150 (орієнтовно 5 500 гривень).
Нагадаємо, Вікторія Бекхем розповіла, як над нею знущалися в школі.