"У моего папы был Rolls-Royce". Виктория Бекхэм сделала футболку из своего конфуза
Жена футболиста не просто имеет чувство юмора, но и умело знает как заработать на этом деньги
49-летняя британская певица и дизайнер, по совместительству жена звездного футболиста Дэвида Бекхэма Виктория умело монетизировала забавный момент из документального четырехсерийного сериала о ее муже под названием "Бекхэм".
Фото в белоснежной футболке с надписью "My dad had a Rolls-Royce" дизайнер опубликовала в своем инстаграме.
После того, как на Netflix презентовал сериал и зрители увидели эпизод в котором Дэвид Бекхэм заставил свою жену Викторию признаться, что она выросла не в такой простой семье, как может показаться, видо стало вирусным.
Когда Виктория Бекхэм рассказала, что она происходит из рабочего класса, Дэвид Бекхэм услышав это вмешался в разговор и сказал жене быть честной.
"На какой машине папа возил тебя в школу?" — спросил Дэвид у Виктории.
"Мой папа занимался..."-начала говорить жена, как Дэвид ее перебил: "Нет. Один ответ. Что это была за машина?".
"Это непростой ответ... Смотря, о чем идет речь", — сказала Виктория. На что Дэвид повторил вопрос "На какой машине папа возил тебя в школу?".
"Ладно. В 80-х у моего папы был Rolls-Royce", — сказала Виктория.
Именно эта фраза жены футболиста стала вирусной.
Виктория Бекхэм не стала унывать, что над ней начали смеяться во всем мире и нашла способ, как неудачный момент из сериала монетизировать.
Дизайнер создала белую футболку с большой черной надписью "У моего папы был Rolls-Royce". Презентованную модель дизайнер теперь продает за $150 (ориентировочно 5 500 гривен).
Напомним, Виктория Бекхэм рассказала, как над ней издевались в школе.