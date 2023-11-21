"У моего папы был Rolls-Royce". Виктория Бекхэм сделала футболку из своего конфуза

Жена футболиста не просто имеет чувство юмора, но и умело знает как заработать на этом деньги

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49-летняя британская певица и дизайнер, по совместительству жена звездного футболиста Дэвида Бекхэма Виктория умело монетизировала забавный момент из документального четырехсерийного сериала о ее муже под названием "Бекхэм".

Фото в белоснежной футболке с надписью "My dad had a Rolls-Royce" дизайнер опубликовала в своем инстаграме.

После того, как на Netflix презентовал сериал и зрители увидели эпизод в котором Дэвид Бекхэм заставил свою жену Викторию признаться, что она выросла не в такой простой семье, как может показаться, видо стало вирусным.

Когда Виктория Бекхэм рассказала, что она происходит из рабочего класса, Дэвид Бекхэм услышав это вмешался в разговор и сказал жене быть честной.

"На какой машине папа возил тебя в школу?" — спросил Дэвид у Виктории.

"Мой папа занимался..."-начала говорить жена, как Дэвид ее перебил: "Нет. Один ответ. Что это была за машина?".

"Это непростой ответ... Смотря, о чем идет речь", — сказала Виктория. На что Дэвид повторил вопрос "На какой машине папа возил тебя в школу?".

"Ладно. В 80-х у моего папы был Rolls-Royce", — сказала Виктория.

Именно эта фраза жены футболиста стала вирусной.

Виктория Бекхэм не стала унывать, что над ней начали смеяться во всем мире и нашла способ, как неудачный момент из сериала монетизировать.

Дизайнер создала белую футболку с большой черной надписью "У моего папы был Rolls-Royce". Презентованную модель дизайнер теперь продает за $150 (ориентировочно 5 500 гривен).

Напомним, Виктория Бекхэм рассказала, как над ней издевались в школе.