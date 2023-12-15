Девід Бекхем показав нью-йоркські кадри з донькою Гарпер (фото)
Зірковий батько зі спадкоємицею позували на фоні хмарочосів та ялинки.
48-річний британський футболіст Девід Бекхем показав зимові кадри з єдиною донькою Гарпер, 12. Фото з Нью-Йорка багатодітний батько опублікував в Instagram з понад 86 млн підписників.
"Кілька веселих днів у Нью-Йорку. Гарпер Севен", — написав Бекхем.
Зокрема, зірковий батько зі спадкоємицею позували на фоні нью-йоркських хмарочосів, у закладі та біля ялинки. Також спортсмен одягав Гарпер ковзани.
"Моя маленька красива дівчинка", — підписав Девід фото доньки, яка каталась на ковзанці.
Також футболіст зворушив підписників кадром, на якому цілує доньку біля новорічної ялинки.
"Гарпер росте на наших очах! Які ж ви чудові батьки", "так мило", "ця дівчинка ніколи не погодиться на мінімум після такого ставлення батька", — коментують публікацію Девіда його фоловери.
18-річний Круз Бекхем також зʼявився в профілі свого зіркового батька.
"Доброго ранку з Нью-Йорка", — підписав фото із сином футболіст.
Окрім Гарпер та Круза, Вікторія та Девід стали батьками синів Ромео, 21, та Брукліна, 24. Первісток подружжя навесні 2022 року одружився з американською акторкою Ніколою Пельтц.
Нагадаємо, тим часом Вікторія Бекхем прикрасила обкладинку Allure Magazine.
Також Фокус писав про особисте життя середнього сина подружжя Бекхем.