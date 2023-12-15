Дэвид Бекхэм показал нью-йоркские кадры с дочерью Харпер (фото)

Звездный отец с наследницей позировали на фоне небоскребов и елки.

Related video

48-летний британский футболист Дэвид Бекхэм показал зимние кадры с единственной дочерью Харпер, 12. Фото из Нью-Йорка многодетный отец опубликовал в Instagram с более 86 млн подписчиков.

"Несколько веселых дней в Нью-Йорке. Харпер Севен", — написал Бекхэм.

В частности, звездный отец с наследницей позировали на фоне нью-йоркских небоскребов, в заведении и возле елки. Также спортсмен надевал Харпер коньки.

Дэвид Бекхэм с дочерью в Нью-Йорке

"Моя маленькая красивая девочка", — подписал Дэвид фото дочери, которая каталась на катке.

Также футболист растрогал подписчиков кадром, на котором целует дочь возле новогодней елки.

"Харпер растет на наших глазах! Какие же вы замечательные родители", "так мило", "эта девочка никогда не согласится на минимум после такого отношения отца", — комментируют публикацию Дэвида его фолловеры.

Фото: David Beckham/Instagram Фото: David Beckham/Instagram Фото: David Beckham/Instagram

18-летний Круз Бекхэм также появился в профиле своего звездного отца.

"Доброе утро из Нью-Йорка", — подписал фото с сыном футболист.

Дэвид Бекхэм с младшим сыном Крузом

Кроме Харпер и Круза, Виктория и Дэвид стали родителями сыновей Ромео, 21, и Бруклина, 24. Первенец супругов весной 2022 года женился на американской актрисе Николе Пельтц.

Напомним, тем временем Виктория Бекхэм украсила обложку Allure Magazine.

Также Фокус писал о личной жизни среднего сына супругов Бекхэм.