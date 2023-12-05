Бекхэм откровенно рассказал о личной жизни своего среднего сына и показал его избранницу

Парочка довольно гармонично смотрелась на красной дорожке

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Дэвид Бекхэм прокомментировал фото своего среднего 21-летнего сына Ромео и его возлюбленной Мии, которые вместе появились на красной дорожке. Звездный папа, экс-футболист сборной Англии поделился снимком, который опубликовал в своем инстаграме его сын.

На фото сын звезды футбола позирует на красной дорожке со своей девушкой, моделью Мией Риган.

Известно, что парочка побывала на церемонии British Fashion Awards 2023 в Лондоне, которая состоялась вчера, 4 декабря.

Зарубежные СМИ сосредоточенно следили за сыном звездного отца и его возлюбленной и конечно не оставили их появление без внимания.

На фото Ромео и Мия оба одеты в стиль блэк. 21-летний парень надел на мероприятие черные брюки и жакет, а также черную водолазку. Его избранница для события выбрала черное жакетное платье, которое подчеркнула корсетом на талии. Кроме этого, платье имеет прозрачную вставку в области коленей. Дополнила свой образ модель прилизанной прической, с легким залакованным локоном на голове.

Звездный папаша решил поделиться с поклонниками и показал это фото у себя на странице, подписав его словами "Прекрасно выглядите".

Судя по всему Бекхэму нравится выбор среднего сына, который также оценили и его поклонники.

Большинство подписчиков футболиста отмечают, что Ромео копия своей звездной мамочки.

Напомним, Виктория Бекхэм показала редкое детское фото с сестрой .