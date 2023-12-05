Бекхем відверто розповів про особисте життя свого середнього сина та показав його обраницю

Парочка доволі гармонійно виглядала на червоній доріжці

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Девід Бекхем прокоментував фото свого середнього 21-річного сина Ромео та його коханої Мії, які разом з’явилися на червоній доріжці. Зірковий татусь, ексфутболіст збірної Англії поділився знімком, який опублікував в своєму інстаграмі його син.

На фото син зірки футболу позує на червоній доріжці зі своєю дівчиною, моделлю Мією Ріган.

Відомо, що парочка побувала на церемонії British Fashion Awards 2023 у Лондоні, яка відбулася учора, 4 грудня.

Закордонні ЗМІ зосереджено пильнували за сином зіркового татуся та його коханої і звісно не залишили їх появу без уваги.

На фото Ромео і Мія обоє одягнені в стиль блек. 21-річний парубок одягнув на захід чорні брюки та жакет, а також чорну водолазку. Його обраниця для події обрала чорну жакетну сукню, яку підкреслила корсетом на талі. Крім цього, сукня має прозору вставку в області колін. Доповнила свій образ модель прилизаною зачіскою, з легким залакованим локоном на голові.

Зірковий татусь вирішив поділитися з шанувальниками і показв це фото у себе на сторінці, підписавши його словами "Маєте чудовий вигляд".

Судячи з усього Бекхему подобається вибір середнього сина, який також оцінили і його шанувальники.

Більшість підписників футболіста відзначають, що Ромео копія своєї зіркової матусі.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем показала рідкісне дитяче фото із сестрою.