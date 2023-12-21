Виктория Бекхэм призналась, что скрывала от Дэвида на протяжении 24 лет брака
На внешность знаменитости повлияла мода 90-х на тонкие брови.
49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм рассказала, что скрывала от своего мужа Дэвида Бекхэма, 48, в течение 24 лет брака. Об этом пишет Allure.
Бывшая участница группы "Spice Girl" призналась, что всегда стеснялась своих чрезмерно выщипанных бровей, и ее практически не видели без них.
Многодетная мама пошутила, что муж Дэвид, за которого она вышла замуж в 1999 году, "разведется" с ней, если когда-нибудь увидит, как она на самом деле выглядит без подкрашенных бровей.
Виктория добавила, что утром, когда она еще не накрашена, Дэвид не замечает этого, поскольку имеет плохое зрение. Певица призналась, что из-за моды 90-х на тонкие брови до сих пор не может их отрастить.
Ее последнее признание произошло после того, как певица рассказала о своих прошлых косметических процедурах и призналась, о чем она больше всего жалеет. Ранее Виктория отрицала любое хирургическое вмешательство, однако в 2017 году заявила об увеличении груди в 90-е.
Напомним, Дэвид Бекхэм провел время в Нью-Йорке с дочерью и сыном.
Также Фокус писал о фразе Виктории Бекхэм, которая стала поводом для шуток и нового мерча знаменитости.