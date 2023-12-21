Виктория Бекхэм призналась, что скрывала от Дэвида на протяжении 24 лет брака

На внешность знаменитости повлияла мода 90-х на тонкие брови.

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49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм рассказала, что скрывала от своего мужа Дэвида Бекхэма, 48, в течение 24 лет брака. Об этом пишет Allure.

Бывшая участница группы "Spice Girl" призналась, что всегда стеснялась своих чрезмерно выщипанных бровей, и ее практически не видели без них.

Многодетная мама пошутила, что муж Дэвид, за которого она вышла замуж в 1999 году, "разведется" с ней, если когда-нибудь увидит, как она на самом деле выглядит без подкрашенных бровей.

Виктория и Дэвид Бекхэмы Фото: Getty Images

Виктория добавила, что утром, когда она еще не накрашена, Дэвид не замечает этого, поскольку имеет плохое зрение. Певица призналась, что из-за моды 90-х на тонкие брови до сих пор не может их отрастить.

Виктория и Дэвид Бекхэмы Фото: Victoria Beckham/Instagram

Ее последнее признание произошло после того, как певица рассказала о своих прошлых косметических процедурах и призналась, о чем она больше всего жалеет. Ранее Виктория отрицала любое хирургическое вмешательство, однако в 2017 году заявила об увеличении груди в 90-е.

Напомним, Дэвид Бекхэм провел время в Нью-Йорке с дочерью и сыном.

Также Фокус писал о фразе Виктории Бекхэм, которая стала поводом для шуток и нового мерча знаменитости.