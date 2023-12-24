Вікторія Бекхем показала новорічні кадри з Девідом та дітьми (фото)

Родина зібралася біля прикрашеної ялинки майже в повному складі.

Related video

49-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем показала новорічні кадри з чоловіком Девідом, 48, та їхніми дітьми. Фото багатодітна мама опублікувала в Instagram з понад 32 млн підписників.

"Санта прийшов рано в Маямі!!! Я так вас усіх люблю", — написала Вікторія.

На фото зіркова родина постала біля прикрашеної ялинки майже в повному складі. Не було лише 21-річного Ромео. Вікторія та Девід позували в піжамах та шапках Санти. Святкові головні убори також приміряли їхній старший син Бруклін, 24, невістка Нікола, 28, та донька Гарпер, 12. Менший спадкоємець зіркового подружжя Круз, 18, позував у світлому образі без червоної шапки.

Родина Бекхем

Знімком доньки Гарпер, якій не дозволяють ще вести соцмережі, Вікторія поділилася окремо.

Гарпер Бекхем Фото: Victoria Beckham/Instagram

Тим часом дружина Брукліна Бекхема також опублікувала кадри сімейного вечора. На кількох з них акторка позувала із сестрою чоловіка.

"Щасливого Різдва. Ми любимо піжамні вечори", — написала Нікола.

Родина Бекхем

Нагадаємо, Вікторія Бекхем зізналася, що приховувала від чоловіка протягом понад двох десятків років їхнього шлюбу.

Також Фокус писав про нью-йоркський вікенд Девіда Бекхема з донькою Гарпер.