Виктория Бекхэм показала новогодние кадры с Дэвидом и детьми (фото)

Семья собралась возле украшенной елки почти в полном составе.

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49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм показала новогодние кадры с мужем Дэвидом, 48, и их детьми. Фото многодетная мама опубликовала в Instagram с более 32 млн подписчиков.

"Санта пришел рано в Майами!!! Я так вас всех люблю", — написала Виктория.

На фото звездная семья предстала возле украшенной елки почти в полном составе. Не было только 21-летнего Ромео. Виктория и Дэвид позировали в пижамах и шапках Санты. Праздничные головные уборы также примерили их старший сын Бруклин, 24, невестка Никола, 28, и дочь Харпер, 12. Младший наследник звездной четы Круз, 18, позировал в светлом образе без красной шапки.

Семья Бекхэм

Снимком дочери Харпер, которой не разрешают еще вести соцсети, Виктория поделилась отдельно.

Харпер Бекхэм Фото: Victoria Beckham/Instagram

Тем временем жена Бруклина Бекхэма также опубликовала кадры семейного вечера. На нескольких из них актриса позировала с сестрой мужа.

"Счастливого Рождества. Мы любим пижамные вечера", — написала Никола.

Семья Бекхэм

Напомним, Виктория Бекхэм призналась, что скрывала от мужа на протяжении более двух десятков лет их брака.

Также Фокус писал о нью-йоркском уикенде Дэвида Бекхэма с дочерью Харпер.