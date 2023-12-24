Виктория Бекхэм показала новогодние кадры с Дэвидом и детьми (фото)
Семья собралась возле украшенной елки почти в полном составе.
49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм показала новогодние кадры с мужем Дэвидом, 48, и их детьми. Фото многодетная мама опубликовала в Instagram с более 32 млн подписчиков.
"Санта пришел рано в Майами!!! Я так вас всех люблю", — написала Виктория.
На фото звездная семья предстала возле украшенной елки почти в полном составе. Не было только 21-летнего Ромео. Виктория и Дэвид позировали в пижамах и шапках Санты. Праздничные головные уборы также примерили их старший сын Бруклин, 24, невестка Никола, 28, и дочь Харпер, 12. Младший наследник звездной четы Круз, 18, позировал в светлом образе без красной шапки.
Снимком дочери Харпер, которой не разрешают еще вести соцсети, Виктория поделилась отдельно.
Тем временем жена Бруклина Бекхэма также опубликовала кадры семейного вечера. На нескольких из них актриса позировала с сестрой мужа.
"Счастливого Рождества. Мы любим пижамные вечера", — написала Никола.
Напомним, Виктория Бекхэм призналась, что скрывала от мужа на протяжении более двух десятков лет их брака.
Также Фокус писал о нью-йоркском уикенде Дэвида Бекхэма с дочерью Харпер.