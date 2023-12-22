Вікторія Бекхем станцювала з Ніколою Пельтц на пляжі (фото)

Мама та дружина Брукліна Бекхема спростовують чутки про свою ворожнечу.

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49-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем поділилася відео зі своєю невісткою Ніколою Пельтц, 28. Кадри багатодітна мама опублікувала в Instagram.

Вікторія та Нікола станцювали на пляжі. Співачка продемонструвала чорну мінісукню, поки дружина її первістка позувала на камеру в білих шортах. Двоє знаменитостей були в сонцезахисних окулярах.

"Люблю тебе @nicolaannepeltzbeckham. Ми зовсім мало випили", — написала дружина Девіда Бекхема.

Вікторія Бекхем та Нікола Пельтц Фото: Victoria Beckham/Instagram

Жінки вчергове розвінчують домисли про свою ворожнечу, адже після весілля Ніколи та Брукліна Бекхема навесні 2022 року повідомлялося про серйозну ворожнечу між його мамою та дружиною. Спочатку стало відомо, що акторка не захотіла одягати весільну сукню бренду свекрухи, згодом Вікторії не сподобалося те, що її син взяв прізвище коханої.

Нікола також поділилася кадрами з того вечора. Вона позувала в обіймах Брукліна. Первісток Вікторії та Девіда Бекхемів обрав для часу з родиною світлий образ та чорну кепку.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем

Нагадаємо, Нікола Пельтц показала кумедні фото із сестрою чоловіка Гарпер.

Також Фокус писав про секрет Вікторії Бекхем перед чоловіком Девідом.