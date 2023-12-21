Нікола Пельтц показала кумедні селфі з Гарпер Бекхем (фото)

Дружина та сестра Брукліна Бекхема знайшли спільну мову.

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28-річна американська акторка Нікола Пельтц показала селфі із сестрою свого чоловіка Гарпер. Знімки опубліковані в Instagram на фан-сторінці зірки екрану, а вона їх перепостила на основний акаунт.

На фото дружина Брукліна Бекхема, 24, позувала в масивних сонцезахисних окулярах та в сережках-кільцях. Згодом 12-річна Гарпер також приміряла окуляри, демонструючи активні емоції на камеру.

"Я люблю цей дует", — підписана карусель кадрів.

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Нікола Пельтц та Гарпер Бекхем

Бруклін та Гарпер — діти Вікторії та Девіда Бекхемів. Зіркове подружжя також виховало синів Ромео та Круза. Первісток пари у квітні 2022 року одружився зі своєю коханою Ніколою в Палм-Біч у маєтку батька акторки, американського мільярдера Нельсона Пельтца.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем Фото: nicolaannepeltzbeckham/instagram

Попри те, що ходили чутки щодо серйозного конфлікту Вікторії Бекхем з невісткою, акторка налагодила хороші стосунки із сестрою чоловіка. Нікола та Гарпер навіть демонстрували однакові татуювання.

Нікола Пельтц та Гарпер Бекхем Фото: nicolaannepeltzbeckham/instagram

Нагадаємо, Бруклін Бекхем з дружиною сходив на вечерю в Голлівуді.

Також Фокус писав про появу Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц на публіці.