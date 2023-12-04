Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем відвідали гала-вечір (фото)
Зіркове подружжя стало гостями популярної серед зірок події.
24-річний Бруклін Бекхем і його дружина Нікола Пельц, 28, відвідали у Лос-Анджелесі щорічний гала-концерт Академії. Про це пише Daily Mail.
Акторка та донька американського мільярдера Нельсона Пельтца обрала для заходу елегантну вечірню сукню ніжно-рожевого відтінку із затягнутою талією та відкритими плечима, позуючи для фотографій разом зі своїм чоловіком.
Зірка екрану доповнила образ шифоновим шарфом у тон, сережками та зібрала волосся в елегантну зачіску.
Приєднавшись до своєї дружини, 24-річний Бруклін був у чорному костюмі-смокінгу та білій сорочці, демонструючи татуювання на шиї під розстібнутим коміром.
У 2021 році було започатковано щорічну гала-конференцію Academy Museum Gala, яка має на меті зібрати кошти на виставки музею та публічні програми.
Ця подія завжди приваблює низку зірок. Цього року на заході зʼявилися Леонардо Ді Капріо, Сальма Хаєк з Джаредом Лето, Єва Лонгорія, Демі Мур, Гейлі Бібер, Кендалл Дженнер, Меріл Стріп та інші знаменитості А-списку.
Нагадаємо, Бруклін Бекхем привітав Ніколу Пельтц з річницею стосунків.
Також Фокус писав про інших зіркових гостей гала-вечора у Лос-Анджелесі.