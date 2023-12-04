Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм посетили гала-вечер (фото)

Звездные супруги стали гостями популярного среди звезд события.

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24-летний Бруклин Бекхэм и его жена Никола Пельц, 28, посетили в Лос-Анджелесе ежегодный гала-концерт Академии. Об этом пишет Daily Mail.

Актриса и дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца выбрала для мероприятия элегантное вечернее платье нежно-розового оттенка с затянутой талией и открытыми плечами, позируя для фотографий вместе со своим мужем.

Звезда экрана дополнила образ шифоновым шарфом в тон, серьгами и собрала волосы в элегантную прическу.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: Getty Images

Присоединившись к своей жене, 24-летний Бруклин был в черном костюме-смокинге и белой рубашке, демонстрируя татуировки на шее под расстегнутым воротником.

В 2021 году была основана ежегодная гала-конференция Academy Museum Gala, цель которой собрать средства на выставки музея и публичные программы.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: Getty Images

Событие всегда привлекает ряд звезд. В этом году на мероприятии появились Леонардо Ди Каприо, Сальма Хайек с Джаредом Лето, Ева Лонгория, Деми Мур, Хейли Бибер, Кендалл Дженнер, Мерил Стрип и другие знаменитости А-списка.

Селена Гомес, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Напомним, Бруклин Бекхэм поздравил Николу Пельтц с годовщиной отношений.

Также Фокус писал о других звездных гостях гала-вечера в Лос-Анджелесе.