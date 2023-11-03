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Стиль життя

Готова стати матір'ю: Нікола Пельтц дала відверте інтерв'ю і з'явилася на обкладинці глянцю

Нікола Пельтц, обкладинка, Harpers Bazaar Тайвань
Фото: nicolaannepeltzbeckham/instagram | Нікола Пельтц на обкладинці Harpers Bazaar Тайвань

На хвилі популярності проєкту про Девіда Бекхема, вся сім'я відомого футболіста стала частіше з'являтися на сторінках модних журналів.

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Нещодавно на екрани вийшов проєкт про Девіда Бекхема і на прем'єру з'явилася вся сім'я актора. Логічним продовженням став той факт, що всі члени сім'ї Бекхемів стали частіше з'являтися на сторінках глянцю. І Нікола Пельтц, дружина старшого сина футболіста, Брукліна, стала зіркою нового номера Harpers Bazaar Тайвань.

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Також акторка і модель дала невелике інтерв'ю, сказавши: "Я хочу, щоб усі знали, що кожен може виразити себе через моду й отримувати від цього задоволення!".

Нікола Пельтц на обкладинці Harpers Bazaar Тайвань

Не буде перебільшенням назвати Ніколу Пельтц Бекхем "дівчиною з найвищим вмістом золота", — йдеться у статті.

Вона народилася в сім'ї мільярдера, її батько — Нельсон Пельтц, надбагатий бізнесмен і партнер фонду з управління альтернативними інвестиціями зі статками в 500 мільйонів доларів. Нікола Пельц Бекхем "народилася в золотих пелюшках" і виросла під опікою батьків і шести братів.

Нікола Пельтц для Harpers Bazaar Тайвань

Але що справді зробило її зіркою, то це шлюб із таким же щасливим юнаком — Брукліном Бекхемом.

Їхнє весілля, яке відбулося у квітні 2022 року в Палм-Біч, США, вже назвали "весіллям століття". І щоб висловити свою глибоку любов до дружини, Бруклін після весілля взяв прізвище Ніколи "Пельтц".

Але Нікола Пельтц все ще залишається улюбленицею свого батька і своїх братів. Нікола рано виявила інтерес до акторської кар'єри. Вона прийшла в індустрію в 11 років і почала зніматися у фільмах, а в 12 років найняла агента, який допоміг їй у кар'єрі. Її мати, яка також є супермоделлю, спочатку була проти цього, але врешті-решт дозволила дочці висловити свою пристрасть, побачивши, як вона влаштувалася на роботу в Манхеттенський драматичний клуб.

З моменту приходу в індустрію її найвідоміші роботи включають "Аватар: Останній маг повітря", "Мотель Бейтса" і "Трансформери 4: Епоха винищення". Утім, вона зізнається, що часто отримувала відмову. Та її мати завжди вчила її рухатися далі.

Нікола Пельтц для Harpers Bazaar Тайвань

Але в інтерв'ю вона говорила здебільшого про моду.

"Я фанатик моди. Був час, коли я була дитиною і любила носити майки. Коли мені було 11 років, я навіть одягла майку на прем'єру фільму", — зізналася Нікола.

Також вона розповіла, що готова стати матір'ю. І Бруклін її в цьому підтримує.

"Бруклін думає, що може стати батьком у будь-який момент, коли я буду готова. Зараз ми, як і раніше, концентруємося на кар'єрі, але також із нетерпінням чекаємо того дня, коли станемо батьками", — розповіла Нікола.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, в якій розкоші живуть Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем.