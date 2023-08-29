Відпочинок на морі та елітна нерухомість: як живуть Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем

Фотограф та акторка, які походять зі знаменитих родин, одружилися у квітні 2022 року.

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Стало відомо, як живуть Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем після розкішного весілля навесні 2022 року. Про це пише Daily Mail.

24-річний син Девіда та Вікторії Бекхемів тривалий час намагався позбутися свого іміджу "непо-дитя", пробуючи себе в різних хобі. Первісток Бекхемів був моделлю, фотографом та шеф-кухарем-початківцем, який продюсує серіал Facebook Watch Cookin' with Brooklyn. Через неприбуткові заняття та впливових батьків Бруклін отримував хвилю глузувань у мережі.

Тим часом його дружина Нікола зіткнулася з такою ж критикою в ролі акторки. 28-річна зірка екрану найбільш відома своєю роллю в драматичному серіалі A&E "Мотель Бейтса" та появою в бойовику 2014 року "Трансформери: Ера винищення".

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Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем Фото: brooklynpeltzbeckham

З 2020 року вона мала лише дві акторські роботи – з’явилася в одному епізоді кримінального серіалу Hulu "Ласкаво просимо в Чіппендейлз" і у фільмі Netflix "Відпусти", де вона зіграла другорядну роль.

Зараз Нікола пише сценарій, продюсує, режисерує та грає головну роль у фільмі під назвою "Лола Джеймс", який виробляє Lola Film Productions Ltd.

Акторка є одноосібним директором компанії і, ймовірно, фінансує проєкт сама або через свого батька-мільярдера.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем Фото: Instagram brooklynbeckham

І без того привілейована пара стала ще більш популярною у квітні 2022 року, коли вони офіційно одружилися в Палм-Біч.

Тепер сім’я Пельц-Бекхем живе між Нью-Йорком, маєтком Нельсона Пельтца в Палм-Біч, штат Флорида, та розкішною квартирою сім’ї в ексклюзивному комплексі у Лос-Анджелесі, де Ріанна нещодавно купила пентхаус за 21 мільйон доларів, який колись належав Меттью Перрі.

Відпочинок на морі

Нікола та Бруклін зустріли новий 2023 рік подорожжю на розкішній яхті в Лос-Кабос, Мексика, де до них приєдналася співачка Селена Гомес.

У липні цього ж року пара знову була на морі. Вони провели час у Сен-Тропе з батьками акторки. Подорож відбулася на фоні третьої річниці заручин закоханих.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем у Сен-Тропе

Нью-Йорк

Зіркова пара любить ділитися кадрами свого життя в мережі, але ніколи не показує своє місцезнаходження.

Проте раніше Нікола поділилася серією фотографій в Instagram, обіймаючись із кращою подругою Селеною Гомес, і повідомляється, що вони були зроблені в маєтку її батька-мільярдера в північній частині Нью-Йорка.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем із Селеною Гомес

Нельсон Пельтц і його дружина Клаудія протягом останніх 30 років скуповували землю в районі гори Кіско на півночі штату Нью-Йорк. Нині вони володіють сімома земельними ділянками, які розбиті на два мегакомплекси.

Перший – це там, де вони живуть, він складається з трьох ділянок, де центральна частина – гігантський особняк і басейн, де Бруклін і Нікола приймали Селену Гомес. На ділянці достатньо місця для повнорозмірного футбольного поля, поля для гольфу на дві лунки та вертолітного майданчика.

Минулого року мільярдер виставив на продаж нерухомість за 10 мільйонів доларів – на 10,55 мільйонів доларів менше, ніж він заплатив – але досі не зміг її продати.

Палм-Біч, Флорида

Родина Пельтц також володіє розкішним особняком на березі океану в Палм-Біч, який Нельсон придбав у 1987 році за 13,5 млн доларів. Саме там пройшло весілля Брукліна та Ніколи у квітні 2022 року.

У маєтку є басейн, спа-центр, баскетбольні та тенісні корти.

Весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц Фото: Instagram @brooklynpeltzbeckham

Лос-Анджелес

Невідомо, де саме живуть Бруклін і Нікола в Лос-Анджелесі з тих пір, як вони позбулися свого особняка в Беверлі-Хіллз вартістю 10,5 млн доларів.

Вони придбали елітну нерухомість у червні 2021 року, щоб продати її через 14 місяців за 9,25 млн доларів, заробивши 1,25 млн доларів.

До стосунків з Брукліном американська акторка також мала власну квартиру в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем провели час з братом акторки.

Також Фокус писав про парні образи Брукліна та Ніколи, у яких вони відпочивали в Сен-Тропе.