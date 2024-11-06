Стильні, як завжди: Вікторія Бекхем із донькою Гарпер відвідали престижну премію (фото)

Мати і дочка блищали на зірковому заході в Лондоні. Вікторія Бекхем була удостоєна нагороди за свої заслуги в індустрії моди. Нагороду дизайнерці вручила її 13-річна донька Гарпер.

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Церемонії вручення премії Harper's Bazaar "Жінки року", яка відбулася у вівторок, 5 листопада, ввечері та була присвячена найбільшим зіркам Великої Британії та їхньому внеску в мистецтво, повідомляє Daily Mail.

Лондонський готель Claridge's у престижному районі столиці Великої Британії Мейфер став тлом для таких гостей, як колишня акторка "Гри престолів" Софі Тернер, ведуча шоу "Острів кохання" Мая Джама і ведуча This Morning Кет Ділі, які приєдналися до 50-річної Вікторії на червоній доріжці.

Дизайнерка мала, як завжди стильний вигляд, позуючи зі своєю нагородою, яку їй вручила донька Гарпер. Вікторія для зіркового заходу обрала елегантний шовковий брючний костюм кольору слонової кістки. Свій образ вона доповнила чорними замшевими туфлями на високих підборах. Колишня співачка вклала своє волосся в гладку зачіску і нанесла сяючий макіяж.

Гарпер і Вікторія Бекхем Фото: Getty Images

Дочка Вікторії та Девіда Бекхемів, 13-річна Гарпер, прийшла в ніжній світло-блакитній сукні довжиною до підлоги на тонких бретелях і з маленьким вирізом у ділянці декольте. Під своє вбрання підліток підібрала білі босоніжки на невеликих підборах. Вона розпустила свої світлі локони, зробивши проділ посередині. На Гарпер було кілька золотих прикрас: браслет на правій руці і два ланцюжки з підвіскою.

Горда мати модельєра Джекі Адамс та її сестра Луїза також були присутні на церемонії вручення Вікторії нагороди, яка стала знаком визнання її заслуг у світовій індустрії моди.

Раніше, 1 листопада, Фокус писав про те, що Вікторія Бекхем вперше за 27 років вбралася на Геловін.