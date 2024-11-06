Стильные, как всегда: Виктория Бекхэм с дочерью Харпер посетили престижную премию (фото)

Мать и дочь блистали на звездном мероприятии в Лондоне. Виктория Бекхэм была удостоена награды за свои заслуги в индустрии моды. Награду дизайнеру вручила ее 13-летняя дочь Харпер.

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церемонии вручения премии Harper's Bazaar "Женщины года", которая прошла во вторник, 5 ноября, вечером и была посвящена крупнейшим звездам Великобритании и их вкладу в искусство, сообщает Daily Mail.

Лондонский отель Claridge's в престижном районе столицы Великобритании Мейфэр стал фоном для таких гостей, как бывшая актриса "Игры престолов" Софи Тернер , ведущая шоу "Остров любви" Майя Джама и ведущая This Morning Кэт Дили, которые присоединились к 50-летней Виктории на красной дорожке.

Дизайнер выглядела, как всегда стильно, позируя со своей наградой, которую ей вручила дочь Харпер. Виктория для звездного мероприятия выбрала элегантный шелковый брючный костюм цвета слоновой кости. Свой образ она дополнила черными замшевыми туфлями на высоких каблуках. Бывшая певица уложила свои волосы в гладкую прическу и нанесла сияющий макияж.

Харпер и Виктория Бекхэм Фото: Getty Images

Дочь Виктории и Дэвида Бекхэмов, 13-летняя Харпер, пришла в нежном светло-голубом платье в пол на тонких бретелях и маленьким вырезом в области декольте. Под свой наряд подросток подобрала белые босоножки на небольших каблуках. Она распустила свои светлые локоны, сделав пробор посредине. На Харпер было несколько золотых украшений: браслет на правой руке и две цепочки с подвеской.

Гордая мать модельера Джеки Адамс и ее сестра Луиза также присутствовали на церемонии вручения Виктории награды, которая стала знаком признания ее заслуг в мировой индустрии моды.

Ранее, 1 ноября, Фокус писал о том, что Виктория Бекхэм впервые за 27 лет нарядилась на Хэллоуин.