"Хорошая работа, мама": Виктория Бекхэм впервые за 27 лет нарядилась на Хэллоуин (фото)

Хэллоуин уже давно стал для знаменитостей возможностью продемонстрировать свои лучшие костюмы на шикарных вечеринках и в социальных сетях — и этот год не стал исключением. Виктория и Дэвид Бекхэмы вместе с дочерью в Ночь всех святых отправились "выпрашивать" сладости.

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Бывшая звезда поп-группы Spice Girls, дизайнер одежды Виктория Бекхэм, которая обычно не принимала в участия в праздновании Хэллоуина, в этом году все же решилась надеть на лицо страшную маску. Знаменитый футболист поделился с поклонниками соответствующими снимками на своей странице в Instagram.

Дэвид Бекхэм подтвердил, что это был первый раз за 27 лет, когда его жена Виктория Бекхэм нарядилась на Хэллоуин. Кроме того, звездные супруги взяли свою 13-летнюю дочь Харпер с собой на выпрашивание сладостей. В Ночь всех святых Виктория, особо не заморачиваясь с образом, просто надела устрашающую зеленую маску. Она была в простой серой футболке и джинсах.

Тем временем Дэвид надел устрашающую маску и бейсболку с надписью "I Heart Bingo", сохранив при этом повседневный стиль одежды: черную футболку и кожаную куртку. Пара выглядела в хорошем расположении духа, позируя для фотографий со своей младшей дочерью Харпер, которая была одета как заключенная в оранжевый комбинезон и наручники.

Дэвид написал: "Хорошая попытка, мама, впервые за 27 лет моя жена нарядилась, и это лучшее, что мы можем себе представить. Ты выглядишь потрясающе @victoriabeckham".

Ранее, 24 октября, Фокус писал о том, что Дэвид и Виктория Бекхэм заплатили за новый особняк в Майами 72 млн долларов наличными.