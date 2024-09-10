Виктория Бекхэм призналась, какой супермодели подражала в молодости (фото)

Виктория Бэкхэм всегда имела свой стиль, но выл период, когда она хотела быть похожей на Линду Евангелисту.

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Модельер Виктория Бекхэм снялась в документальный сериале Disney+ "In Vogue: The 90s". В картине звезда рассказала о своих взглядах на моду в 1990-х годах и поделилась забавной историей, как подстригла коротко волосы, подражая супермодели Линде Евангелисте, которой была "совершенно одержима", сообщает Daily Mail.

Участница группы Spice Girls стала известна благодаря своей стрижке Posh Spice Bob после того, как стала популярной в группе, а затем перешла на стрижку пикси. Теперь она призналась, что меняла свой стиль не просто так, она в 90-е годы копировала знаменитую модель, которая часто носила короткие волосы.

Модель Линда Евангелиста Фото: Getty Images

Виктория настолько увлеклась звездой подиумов, что пошла в тот же салон, которым пользовалась Линда Евангелиста и даже сделала себе такую ​​же стрижку. "Линда была причиной, по которой я подстригла волосы, причиной, по которой я красила волосы во множество разных цветов.

Модельер Виктория Бекхэм Фото: Getty Images

Я была в Нью-Йорке и пошла к Гаррену, парикмахеру Евангелисты. Когда он отрезал мне все волосы, я проявила свою внутреннюю Линду", — призналась Бэкхем.

Дэвид и Виктория Бекхэм в молодости Фото: Getty Images

Бывшая поп-звезда также рассказала в документальном фильме, как мода свела ее и ее мужа Дэвида Бекхэма. 50-летняя модельер вспомнила, как Дэвид раскошелился на дорогой костюм от знаменитого бренда, чтобы произвести на нее впечатление на первом свидании: "Когда я впервые встретила Дэвида в 1997 году, он слышал, что я Spice Girls, которая любит дизайнерскую одежду… Он пошел и купил себе полный комплект от Prada для нашего первого свидания, чтобы произвести на меня впечатление. И он добился этого".

Ранее, 29 мая, Фокус писал о том, что 50-летняя Виктория Бекхэм раскрыла свой рацион питания.