Вікторія Бекхем зізналася, яку супермодель наслідувала в молодості (фото)

Вікторія Бекхем завжди мала свій стиль, але був період, коли вона хотіла бути схожою на Лінду Євангелісту.

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Модельєр Вікторія Бекхем знялася в документальному серіалі Disney+ "In Vogue: The 90s". У картині зірка розповіла про свої погляди на моду в 1990-х роках і поділилася кумедною історією, як підстригла коротко волосся, наслідуючи супермоделі Лінді Євангелісті, якою була "абсолютно одержима", повідомляє Daily Mail.

Учасниця групи Spice Girls стала відома завдяки своїй стрижці Posh Spice Bob після того, як стала популярною в групі, а потім перейшла на стрижку піксі. Тепер вона зізналася, що змінювала свій стиль не просто так, вона в 90-ті роки копіювала знамениту модель, яка часто носила коротке волосся.

Модель Лінда Євангеліста Фото: Getty Images

Вікторія настільки захопилася зіркою подіумів, що пішла в той самий салон, яким користувалася Лінда Євангеліста і навіть зробила собі таку саму стрижку. "Лінда була причиною, через яку я підстригла волосся, причиною, через яку я фарбувала волосся в безліч різних кольорів.

Модельєр Вікторія Бекхем Фото: Getty Images

Я була в Нью-Йорку і пішла до Гаррена, перукаря Євангелісти. Коли він відрізав мені все волосся, я проявила свою внутрішню Лінду", — зізналася Бекхем.

Девід і Вікторія Бекхем у молодості Фото: Getty Images

Колишня поп-зірка також розповіла в документальному фільмі, як мода звела її та її чоловіка Девіда Бекхема. 50-річна модельєр згадала, як Девід розщедрився на дорогий костюм від знаменитого бренду, щоб справити на неї враження на першому побаченні: "Коли я вперше зустріла Девіда 1997 року, він чув, що я Spice Girls, яка любить дизайнерський одяг... Він пішов і купив собі повний комплект від Prada для нашого першого побачення, щоб справити на мене враження. І він домігся цього".

Раніше, 29 травня, Фокус писав про те, що 50-річна Вікторія Бекхем розкрила свій раціон харчування.