"Гарна робота, мамо": Вікторія Бекхем уперше за 27 років вбралася на Геловін (фото)

Геловін уже давно став для знаменитостей можливістю продемонструвати свої найкращі костюми на шикарних вечірках і в соціальних мережах — і цей рік не став винятком. Вікторія і Девід Бекхеми разом із донькою в Ніч усіх святих вирушили "випрошувати" солодощі.

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Колишня зірка поп-гурту Spice Girls, дизайнерка одягу Вікторія Бекхем, яка зазвичай не брала участі у святкуванні Геловіна, цьогоріч все ж таки зважилася одягнути на обличчя страшну маску. Знаменитий футболіст поділився з шанувальниками відповідними знімками на своїй сторінці в Instagram.

Девід Бекхем підтвердив, що це був перший раз за 27 років, коли його дружина Вікторія Бекхем вбралася на Геловін. Крім того, зіркове подружжя взяло свою 13-річну доньку Гарпер із собою на випрошування солодощів. У Ніч всіх святих Вікторія, особливо не заморочуючись з образом, просто одягла страхітливу зелену маску. Вона була в простій сірій футболці та джинсах.

Тим часом Девід одягнув страхітливу маску і бейсболку з написом "I Heart Bingo", зберігши водночас повсякденний стиль одягу: чорну футболку і шкіряну куртку. Пара виглядала в доброму гуморі, позуючи для фото зі своєю молодшою донькою Гарпер, яка була одягнена як ув'язнена в помаранчевий комбінезон і наручники.

Девід написав: "Гарна спроба, мамо, вперше за 27 років моя дружина вбралася, і це найкраще, що ми можемо собі уявити. Ти маєш разючий вигляд @victoriabeckham".

Раніше, 24 жовтня, Фокус писав про те, що Девід і Вікторія Бекхем заплатили за новий особняк у Маямі 72 млн доларів готівкою.