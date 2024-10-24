Дэвид и Виктория Бекхэм заплатили за новый особняк в Майами 72 млн долларов наличными (фото)

Шикарная недвижимость имеет девять спален, бассейн и кинозал. Соседями Бэкхемов будут Шакира и Барри Гибб.

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Звездная пара Дэвида и Виктории Бекхэм настолько богаты, что приобрели свой новый особняк в Майами стоимостью почти 72 миллиона долларов за наличные, сообщает The Sun.

Документы, с которыми ознакомилась журналисты, свидетельствуют о том, что пара осуществила покупку роскошной недвижимости с девятью спальнями 3 октября. Пара не брала ипотеку на свое новой новый дом, хотя он обошелся им примерно в 71,4 млн долларов США.

В особняке с видом на залив Бискейн есть бассейн длиной 38 метров, кухня и кинозал. Среди соседей Бекхэмов по дому будут поп-звезда Шакира и участник группы Bee Gee Барри Гибб, у которых также есть терраса на берегу и причал для яхты.

"Дэвид и Виктория при деньгах, но покупка дома за 72 миллиона долларов за наличные — это впечатляет. Они обожают это место и хотят проводить там как можно больше времени. Это недвижимость их мечты и кульминация всей их тяжелой работы. Майами — это место, где они могут чувствовать себя комфортно, потому что здесь люди привыкли к известным лицам — здесь сотни знаменитостей", — отметил инсайдер.

Бывшая звезда футбола, 48-летний Дэвид, и знаменитый дизайнер, 50-летняя Виктория уже могут похвастаться внушительным портфелем недвижимости.

Помимо квартиры стоимостью 23 млн долларов в Майами, купленной в 2020 году, им принадлежит таунхаус стоимостью 40 млн долларов в Западном Лондоне.

Пара также приобрела переоборудованный амбар за 15 миллионов долларов в Котсуолдсе, расположенном на юго-западе Англии, где они проводят много времени со своими детьми. По некоторым данным на начало этого года, состояние Бекхэмов оценивалось более чем в 581 млн долларов.

Ранее, 30 сентября, соодщалось, что 19-летний сын Виктории Бекхэм закрутил роман с бразильской певицей. У Круза Бекхэма с его девушкой большая разница в возрасте.