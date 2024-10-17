Дэвид Бекхэм рассказал о любимых блюдах Виктории

Певица много лет придерживается строгих диет. Она даже отказалась бы от десерта, если бы его приготовил Дэвид.

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Дэвид Бекхэм рассказал, какую еду он обычно готовит для своей жены Виктории во время их уютных свиданий, несмотря на "дисциплинированную" диету певицы, которой она придерживается на протяжении 25 лет. Футболист накануне появился в подкасте The Rio Ferdinand Presents, где его спросили об ужине, который он выбрал, когда готовил для жены.

Дэвид поделился: "Ну, Виктория всегда любит, она любит креветки на гриле, поэтому для начала я бы приготовил ей немного креветок на гриле с авокадо, а потом на основное я бы приготовил сибаса (морской окунь — ред.), но я бы запек его с солью".

У многодетного отца спросили: "А на десерт, что бы она съела на десерт?"

На что Дэвид ответил: "Я не уверен, что она на самом деле съест десерт. Вот что я приготовил бы для нее, а потом для себя я бы приготовил хорошее рагу со свежей пастой".

Спортсмен добавил, что даже когда дело доходит до кулинарии, он все еще перфекционист.

Виктория Бекхэм Фото: Instagram victoriabeckham

"Я считаю, что если вы собираетесь что-то сделать, вы должны делать это как можно лучше. И я всегда так делал. И, даже с приготовлением, я должен это сделать правильно", — отметил муж Виктории Бекхэм.

Дэвид признался, что умеет делать замечательный испанский омлет. В свое время такое блюдо готовила его мама, когда футболист был маленьким.

Дэвид и Виктория Бекхэм Фото: Getty Images

"Но знаете что? Мне нравится кулинария, но я считаю, что важнее, когда я оглянулся назад, почему я так люблю это потому, что я создаю что-то для того, кто собирается это есть", — рассказал Бекхэм.

Напомним, Виктория Бекхэм рассказала о свидании с Дэвидом спустя 25 лет брака.

Также Фокус писал о появлении Дэвида Бекхэма на Неделе моды в Париже.