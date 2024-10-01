Спустя 25 лет брака: Виктория Бекхэм рассказала о свиданиях с Дэвидом

Особое внимание певица обращает на духи. Она считает их отдельным аксессуаром.

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Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм рассказала о свиданиях с Дэвидом. Об этом пишет The Sunday Times Style.

Многодетная мама призналась, как она делает все возможное, чтобы чувствовать себя "уверенно" и "лучшей версией себя" во время свидания, и это начинается с одежды.

Виктория и Дэвид Бекхэм Фото: victoriabeckham

Виктория отметила, что ей нравятся красивые костюмы или шелковые платья, когда она едет в город с Дэвидом, а идеальный аромат тоже имеет большое значение.

"Аромат также является таким мощным завершающим штрихом — я считаю его невидимым аксессуаром", — говорила знаменитость.

Виктория и Дэвид Бекхэм Фото: Victoria Beckham/Instagram

Жена знаменитого футболиста сейчас пользуется парфюмом своего бренда с особой историей: "пьянящий ванильный парфюм, вдохновленный романтическим ужином, который я устроила с Дэвидом на Яве около 20 лет назад".

А чтобы создать настроение для ночного отдыха, певица слушает трек Бруно Марса и Леди Гаги Die With A Smile.

Ранее Виктория рассказала, как ее муж купил новенький костюм Prada, чтобы просто "поразить ее" на их первом свидании, после того как она сказала, что ей нравится этот бренд.

Звездная пара жената 25 лет. Они четыре раза стали родителями — сыновья Бруклин, Ромео, Круз и дочь Харпер.

Напомним, Виктория Бекхэм в стильном блейзере прибыла в Париж.

Также Фокус писал о появлении семьи Бекхэм на Парижской неделе моды.