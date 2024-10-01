Через 25 років шлюбу: Вікторія Бекхем розповіла про побачення з Девідом

Особливу увагу співачка звертає на парфуми. Вона вважає їх окремим аксесуаром.

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Британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем розповіла про побачення з Девідом. Про це пише The Sunday Times Style.

Багатодітна мама зізналася, як вона робить усе можливе, щоб почуватися "впевнено" та "найкращою версією себе" під час побачення, і це починається з одягу.

Вікторія та Девід Бекхем Фото: victoriabeckham

Вікторія зазначила, що їй подобаються гарні костюми або шовкові сукні, коли вона їде в місто з Девідом, а ідеальний аромат теж має велике значення.

"Аромат також є таким потужним завершальним штрихом — я вважаю його невидимим аксесуаром", — говорила знаменитість.

Вікторія та Девід Бекхем Фото: Victoria Beckham/Instagram

Дружина знаменитого футболіста наразі користується парфумом свого бренду з особливою історією: "п’янкий ванільний парфум, натхненний романтичною вечерею, яку я влаштувала з Девідом на Яві близько 20 років тому".

А щоб створити настрій для нічного відпочинку, співачка слухає трек Бруно Марса та Леді Гаги Die With A Smile.

Раніше Вікторія розповіла, як її чоловік купив новенький костюм Prada, щоб просто "вразити її" на їхньому першому побаченні, після того як вона сказала, що їй подобається цей бренд.

Зіркова пара одружена 25 років. Вони чотири рази стали батьками — сини Бруклін, Ромео, Круз та донька Гарпер.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем у стильному блейзері прибула до Парижа.

Також Фокус писав про появу родини Бекхем на Паризькому тижні моди.