Девід Бекхем розповів про улюблені страви Вікторії

Співачка багато років дотримується суворих дієт. Вона навіть відмовилася б від десерту, якби його приготував Девід.

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Девід Бекхем розповів, яку їжу він зазвичай готує для своєї дружини Вікторії під час їхніх затишних побачень, незважаючи на "дисципліновану" дієту співачки, якої вона дотримується протягом 25 років. Футболіст напередодні з'явився в подкасті The Rio Ferdinand Presents, де його запитали про вечерю, яку він вибрав, коли готував для дружини.

Девід поділився: "Ну, Вікторія завжди любить, вона любить креветки на грилі, тому для початку я б приготував їй трохи креветок на грилі з авокадо, а потім на основне я б приготував сібаса (морський окунь — ред.), але я б запік його із сіллю".

У багатодітного батька запитали: "А на десерт, що б вона з’їла на десерт?"

На що Девід відповів: "Я не впевнений, що вона насправді з’їсть десерт. Ось що я приготував би для неї, а потім для себе я б приготував гарне рагу зі свіжою пастою".

Спортсмен додав, що навіть коли справа доходить до кулінарії, він все ще перфекціоніст.

Вікторія Бекхем Фото: Instagram victoriabeckham

"Я вважаю, що якщо ви збираєтеся щось зробити, ви повинні робити це якомога краще. І я завжди так робив. І, навіть з приготуванням, я повинен це зробити правильно", — зазначив чоловік Вікторії Бекхем.

Девід зізнався, що вміє робити чудовий іспанський омлет. Свого часу таку страву готувала його мама, коли футболіст був маленьким.

Девід та Вікторія Бекхем Фото: Getty Images

"Але знаєте що? Мені подобається кулінарія, але я вважаю, що важливіше, коли я озирнувся назад, чому я так люблю це тому, що я створюю щось для того, хто збирається це їсти", — розповів Бекхем.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем розповіла про побачення з Девідом через 25 років шлюбу.

Також Фокус писав про появу Девіда Бекхема на Тижні моди в Парижі.