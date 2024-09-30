19-летний сын Виктории Бекхэм закрутил роман с бразильской певицей (фото)

У Круза Бекхэма с его девушкой большая разница в возрасте. Влюбленную пару заметили на Неделе моды в Париже.

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Младший сын Виктории и Дэвида Бекхэм 19-летний Круз закрутил новый роман с немецко-бразильской певицей и автором песен Джеки Апостол, сообщает Hello.

Пара была замечена на Неделе моды в Париже. Они пришли поддержать Викторию Бекхэм на показе показе Victoria's Paris Fashion Week SS25 во французской столице. Джеки, которая ранее была участницей бразильской женской группы Schutz, много раз была замечена с семьей Бекхэмов и даже надела одно из шикарных платьев Виктории на ее показе. Эффектное платье-комбинация отличалось струящейся белой юбкой, развевающимся шлейфом, вырезом на спине и элегантной черной окантовкой — фирменным знаком бренда Victoria Beckham. "Самое красивое шоу и самое красивое платье. Поздравления @victoriabeckham", — написала Джеки в Instagram.

Позже пару видели идущими рука об руку, когда они выходили из отеля в Париже. Стильная Джеки смело отнеслась к своему вечернему наряду, надев замшевые шорты, высокие каблуки, черный бралетт и длинный кожаный тренч.

Как стало известно, Круз и Джеки познакомились в июне 2024 года. У влюбленных существенная разница в возрасте. По данным журналистов, Джеки почти на десять лет старше Круза. Ему в феврале исполнится 20 лет, а она в следующем месяце отметит свой 29-й день рождения.

Ранее, 27 сентября, Фокус писал о том, что Виктория Бекхэм в стильном блейзере прибыла на Парижскую неделю моды.