19-річний син Вікторії Бекхем закрутив роман із бразильською співачкою (фото)

У Круза Бекхема з його дівчиною велика різниця у віці. Закохану пару помітили на Тижні моди в Парижі.

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Молодший син Вікторії та Девіда Бекхемів 19-річний Круз закрутив новий роман із німецько-бразильською співачкою та автором пісень Джекі Апостол, повідомляє Hello.

Пара була помічена на Тижні моди в Парижі. Вони прийшли підтримати Вікторію Бекхем на показі Victoria's Paris Fashion Week SS25 у французькій столиці. Джекі, яка раніше була учасницею бразильського жіночого гурту Schutz, багато разів була помічена з сім'єю Бекхемів і навіть одягла одну з шикарних суконь Вікторії на її показі. Ефектна сукня-комбінація вирізнялася струмливою білою спідницею, шлейфом, що розвівається, вирізом на спині й елегантною чорною окантовкою — фірмовим знаком бренду Victoria Beckham. "Найкрасивіше шоу і найкрасивіша сукня. Привітання @victoriabeckham", — написала Джекі в Instagram.

Пізніше пару бачили коли вони йшли за руки, і виходили з готелю в Парижі. Стильна Джекі сміливо поставилася до свого вечірнього вбрання, одягнувши замшеві шорти, високі підбори, чорний браслет і довгий шкіряний тренч.

Як стало відомо, Круз і Джекі познайомилися в червні 2024 року. У закоханих суттєва різниця у віці. За даними журналістів, Джекі майже на десять років старша за Круза. Йому в лютому виповниться 20 років, а вона наступного місяця відзначить свій 29-й день народження.

Раніше, 27 вересня, Фокус писав про те, що Вікторія Бекхем у стильному блейзері прибула на Паризький тиждень моди.