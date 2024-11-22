"Де я, а де військові": Раміна Есхакзай розповіла, як почався її загадковий роман (відео)

Блогерка зізналась, що думала шукати обранця серед іноземців. Однак серед усіх контактів знайшовся один знайомий, який не відповідав відмовою на жодну з пропозицій про прогулянку.

Українська блогерка-інтерв'юерка Раміна Есхакзай вперше поділилась подробицями щодо свого роману. Вона розповіла, як почалися її стосунки з військовим, ім’я якого не розкриває. Про це відомо з випуску проєкту "30+", опублікованого 22 листопада.

Раміна Есхакзай про свої стосунки — з 41:05

"У мене було відчуття, що я всіх вже знаю. Думала, може, з якимось іноземцем познайомлюсь, якщо він дотичний буде до України й буде допомогти", — згадала Есхакзай.

Вона пояснила, що хотіла стосунків або з чоловіком, який бере участь у бойових діях безпосередньо або "інтелектуально".

"Щоб це не була людина, яка не пов'язана з війною. Але я й боялася з військовим заводити стосунки, тому що де я, а де військові", — зауважила блогерка.

З її слів, єдиною дотичністю до війська були репортажі. На той час вона була вільною вже 9 місяців і навіть не ходила на побачення. Однак запросити когось на прогулянку Есхакзай боялась через можливу відмову.

"І я почала всім знайомим писати, пропонувати, що пішли в парк, пішли туди", — поділилась вона.

Проте на зустріч чоловіки не погоджувались, у кожного була своя причина для відмови. Хтось, як виявилось, вже перебував у стосунках, інші не шукали серйозних стосунків і відверто зізнавались у цьому. Один знайомий вирізнився серед інших. Він погодився і на велопрогулянку в парку, і на похід на ковзанку.

"Це при тому, що він у Донецькій області й було таке, що він міг приїхати на один день для того, щоб провести час зі мною, і поїхати назад", — зауважила Есхакзай.

В одному з випусків рік тому блогерка поділилась, що хотіла б поїхати в Буковель, але соромиться запросити одного чоловіка. Після поради все ж запропонувати поїздку попри страх вона так і зробила. З’ясувалось, що військовий вже домовився святкувати Новий рік з побратимами, але він пообіцяв приїхати 1 січня.

25 грудня вони також погуляли у лісі, ініціаторкою зустрічі теж виступила Есхакзай. Вона не знала, що подобалась своєму супутнику, бо симпатії той не проявляв. Пара проводила час разом, і чоловік дарував квіти, але жодної близькості між ними не було.

"Я запитала у нього, чи можу я тебе обійняти, і він сказав так. І потім я запитала, чи можу поцілувати, і він сказав так", — згадала інтерв'юерка.

З її слів, захисник на той момент вже рік як розійшовся з колишньою дівчиною і не мав жодних стосунків. Однак він не був проти спробувати новий роман.

"Отак я спробувала абсолютно неочікувано для себе, і у мене зараз дуже гарні стосунки", — підсумувала Есхакзай.

Нагадаємо, раніше блогерка Раміна Есхакзай ділилась, що її обранець служив на Харківському напрямку. Вона зізналась, що хоче реалізувати мрію коханого й повезти його на море, але боїться осуду суспільства.

Наприкінці серпня Есхакзай повідомила, що все ж наважилась на спільну поїздку до океану. Свого хлопця вона назвала "супергероєм" і пообіцяла показати його шанувальникам "після закінчення війни".