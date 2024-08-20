Раміна Есхакзай вивезла за кордон свого коханого, який служить на фронті

Раміна Есхакзай тримає в секреті своє особисте життя і поки не планує публічно показувати свого чоловіка.

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32-річна інтерв'юерка та ведуча Раміна Есхакзай здійснила мрію коханого і відвезла його до океану. Радісною новиною вона поділилася у себе на сторінці в Інстаграм.

"Довгоочікуваний момент. Океан. Природа. Супергерой поруч. Найкраща відпустка ever", — написала Раміна під серією фото з відпочинку.

На світлинах блогерка позує на різних локаціях, без фільтрів та макіяжу. Раміна показала лише частину відпочинку. Фото коханого чоловіка вона вирішила не публікувати.

На зауваження підписників: "Раміна, забули фото Супергероя додати", вона відповіла: "Після закінчення війни, якщо захоче".

Раміна також зі сарказмом пожартувала щодо висловлювань про те, як чоловік виїхав за кордон.

"А зараз буде реклама: долучайтеся до лав ЗСУ, будете так само кайфувати під час відпустки) Насправді дуже раджу тим військовим, хто має можливість, під час відпустки виїхати кудись з коханою людиною чи з друзями. Довга дорога, але воно того вартує", — додала Раміна.

Зауважимо, у квітні 2024-го блогерка зізналася, що перебуває у стосунках з чоловіком, який служить в армії. Тоді на YouTube каналі "RAMINA" в новій серії проєкту "30+" вона поділилася, що мріє відвезти коханого на відпочинок, адже він ніколи не був біля моря, однак боїться осуду суспільства. Також Раміна розповіла, що коханий служить на Харківському напрямку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Раміна Есхакзай заявила, що за потреби готова піти на фронт.

Крім цього, Фокус писав, що Раміна Есхакзай пообіцяла всиновити дитину.