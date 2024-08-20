Рамина Эсхакзай вывезла за границу своего возлюбленного, который служит на фронте

Рамина Эсхакзай держит в секрете свою личную жизнь и пока не планирует публично показывать своего супруга.

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32-летняя интервьюер и ведущая Рамина Эсхакзай осуществила мечту любимого и увезла его к океану. Радостной новостью она поделилась у себя на странице в Инстаграм.

"Долгожданный момент. Океан. Природа. Супергерой рядом. Лучший отпуск ever", — написала Рамина под серией фото с отдыха.

На фотографиях блогерша позирует на разных локациях, без фильтров и макияжа. Рамина показала лишь часть отдыха. Фото любимого мужа она решила не публиковать.

На замечание подписчиков: "Рамина, забыли фото Супергероя добавить", она ответила: "После окончания войны, если захочет".

Рамина также с сарказмом пошутила насчет высказываний о том, как муж уехал за границу.

"А сейчас будет реклама: присоединяйтесь в ряды ВСУ, будете так же кайфовать во время отпуска) На самом деле очень советую тем военным, кто имеет возможность, во время отпуска выехать куда-то с любимым человеком или с друзьями. Длинная дорога, но оно того стоит", — добавила Рамина.

Заметим, в апреле 2024-го блогер призналась, что находится в отношениях с мужчиной, который служит в армии. Тогда на YouTube канале "RAMINA" в новой серии проекта "30+" она поделилась, что мечтает отвезти любимого на отдых, ведь он никогда не был у моря, однако боится осуждения общества. Также Рамина рассказала, что любимый служит на Харьковском направлении.

Напомним, ранее мы писали, что Рамина Эсхакзай заявила, что при необходимости готова пойти на фронт.

Кроме этого, Фокус писал, что Рамина Эсхакзай пообещала усыновить ребенка.